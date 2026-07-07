“Far finta di essere Gaber”, allo Spazio MuMu l’omaggio al Signor G

Written by Redazione• 11:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Approda allo Spazio MuMu lo spettacolo “Far finta di essere Gaber”, ideato dal giurista-saltimbanco Fabrizio Bartelloni e dal musicista e cantautore Maurizio Bigongiali. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, con un originale omaggio all’indimenticabile Signor G.

Lo spettacolo intreccia la parte narrativa affidata a Bartelloni con la linea musicale tracciata da Bigongiali, che accompagna e fa da contrappunto allo svolgersi del racconto. Senza trasformarsi in cloni di Gaber, i due accompagnano il pubblico in un viaggio sentimentale attraverso la vita e l’opera dell’artista milanese.

Il percorso parte da un breve excursus sugli esordi di Gaber come musicista, cantautore e personaggio televisivo, per poi arrivare a un’anomala retrospettiva sul teatro-canzone, di cui fu artefice e inventore insieme al pittore viareggino Sandro Luporini.

Tra spunti, citazioni, brani, digressioni e “piccoli spostamenti del cuore”, Bartelloni e Bigongiali attraverseranno quarant’anni di storia italiana, restituendo lo sguardo ora impegnato e ora dissacrante, ora introspettivo e ora caustico, di una coppia artistica che ha lasciato una traccia indelebile nella cultura del Paese.

«A un anno di distanza dall’emozione incredibile di debuttare davanti a Luporini siamo davvero felici di poter portare di nuovo in scena questo tributo a due giganti della cultura e dello spettacolo italiani – raccontano Bartelloni e Bigongiali –. Metteremo in scena una selezione di aneddoti, monologhi e musica ispirati da quella straordinaria capacità di essere al contempo caustici ed evocativi che il Signor G e il suo degno compare hanno riversato nel teatro-canzone».

Nell’occasione sarà possibile degustare i vini scelti da Massimo Monacci, oste de “L’avvelenata – vini e vinili”.

Il buffet è previsto a partire dalle 20.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 21.30. Il biglietto costa 20 euro con buffet incluso, oppure 10 euro per il solo spettacolo. Nel costo è compresa la tessera annuale MuMu/Entes.

Informazioni e prenotazioni, obbligatorie per il buffet, sul sito www.spaziomumu.com oppure via WhatsApp al numero 371 6520416.

Last modified: Luglio 7, 2026