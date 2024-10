Pisa – Cesena 2-0 23′ Lind, 37′ Canestrelli

Scritto da Antonio Tognoli• 2:27 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Pisa e Cesena si affrontano alla Cetilar Arena per la ottava giornata del campionato di serie BKT. Ecco le formazioni ufficiali.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Come annunciato alla vigilia oltre a Matteo Tramoni e Mlakar infortunati il tecnico Inzaghi deve fare a meno di Vignato squalificato, ma deve rinunciare a Nicolas Bonfanti per una lieve indisposizione. Al suo posto c’è Lind in attacco. Un cambio anche in difesa con Rus al posto di Giovanni Bonfanti. Conferme per Canestrelli e Caracciolo. Arena prende il posto di Tramoni al fianco di Moreo. Il Cesena vittorioso in Coppa a Pisa schiera la formazione tipo. Rispetto alla vittoria con il Mantova Mignani cambia i due esterni: Celia e Ceesay al posto di Adamo e Donnarumma. Davanti a Pisseri ci sono Ciofi, Prestia e l’ex Lucchese Mangraviti. i quattro di centrocampo sono Ceesay, Calò, Bastoni e Celia. Kargbo e Antonucci agiranno dietro all’unica punta Shpendi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cesena in completo bianco. Sugli spalti c’è un ottimo colpo d’occhio. Sono circa 200 i tifosi cesenati presenti in Curva Sud. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Franco Chimenti presidente della FederGolf. Inizia il match. Primo bello scambio sulla sinistra con Arena che serve Tourè sulla linea di fondo, cross in mezzo dell’italo tedesco la difesa cesenate spazza in angolo. Poco dopo su una rimessa di Rus spizzata di testa di Lindi per Tourè che prova il sombrero, ma viene anticipato da Ciofi ad un passo dalla conclusione in area. Il Cesena si vede per la prima volta in avanti al minuto 8 con Shpendi che lanciato a rete prova il destro respinto da Semper. Sulla respinta del portiere nerazzurro ci prova Bastoni, ma la sua conclusione al volo termina alta. Primo ammonito della gara al 12′ è Celia che ha firmato gol e passaggio per il Cesena dieci giorni fa in Coppa. Fallo netto su Arena lanciato a rete. Poco prima Tremolada non aveva sanzionato con il giallo un analogo intervento su Moreo, suscitando le proteste di Inzaghi. Il Pisa cresce di minuto in minuto. Al 19′ cross di Beruatto dalla sinistra, mischia in area: Arena prova il tiro con il destro, ma Pisseri ribatte prontamente con i piedi sventando la minaccia. Peccato. Al 23′ arriva il vantaggio della squadra di Inzaghi: tacco di Moreo che favorisce il contropiede di Arena il suo filtrante trova smarcato Lind che a tu per tu con Pisseri lo batte: 1-0 per il Pisa. Primo gol per l’attaccante danese in maglia nerazzurra. Il Cesena prova a reagire, ma è il Pisa che va vicino al raddoppio con un destro di Lind dal limite dopo un contropiede, deviato in angolo da Ciofi. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di poco alto sopra la traversa di Canestrelli deviato in corner da un difensore cesenate. Bella partita. Non c’è un attimo di tregua. Arena innescato da Moreo serve un gran filtrante per Piccinini ma il suo destro da due passi è respinto da Pisseri in angolo. Si dispera Piccinini. Il secondo gol è però nell’aria e arriva al 37′: cross da sinistra di Beruatto, colpo di testa di Moreo palla in area, destro di Lind respinto e tap in finale di Canestrelli che non è in fuorigioco e con il piatto destro deposita in gol: 2-0 confermato da Tremolada anche dopo il controllo al Var. Doppio vantaggio per i nerazzurro, il Cesena sembra accusare il colpo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i nerazzurri.

PISA – CESENA 2-0

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Rus; Tourè, Piccinini, Marin, Beruatto; Moreo, Arena; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, G. Bonfanti, Ferrari, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, Jevsenak, N. Bonfanti. Allenatore Filippo Inzaghi



CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Bastoni, Celia; Kargbo, Antonucci; Shpendi. A disp. Klinsmann, Curto, Chiarello, Mendicino, Donnarumma, Hraiech, Berti, Van Hooijdonk, Tavsan, Piacentini, Francesconi, Pieraccini. Allenatore Michele Mignani.

ARBITRO: Paride Tremolada della sezione di Monza (Ass. Preti – Arace). Quarto ufficiale: Ramondino. VAR: Maggioni. AVAR: Di Vuolo.

RETI: 23′ Lind (P), 37′ Canestrelli (P)

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Celia (C). Rec pt 1′. Angoli 5-2

Last modified: Ottobre 5, 2024