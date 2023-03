Pisa – Benevento 2-0. Moreo – Tramoni, il Pisa scaccia la “Strega” e mantiene il quinto posto

Scritto da admin• 1:42 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa con un gol per tempo batte (2-0) il Benevento e mantiene la quinta posizione. Mister D’Angelo scaccia così le “Streghe” ritrova Moreo (primo gol in maglia nerazzurra) e Matteo Tramoni e può pensare con tranquillità alla sosta e alla prossima gara tra quindici giorni con il Cosenza.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister D’Angelo sceglie Morutan, Moreo e Gliozzi nel reparto offensivo, lasciando Beruatto in panchina. Davanti a Nicolas ci sono Caracciolo e Barba. Esteves viene schierato a destra, Calabresi a sinistra. A centrocampo spazio Tourè, Nagy e Marin Morutan schierato alle spalle di Moreo e Gliozzi. Il Benevento schiera la difesa a tre con l’ex Leverbe, Pastina e Tosca. Improta e Foulon sono gli esterni con Schiattarella e Acampora sulle linea mediana. Karic viene schierato alle spalle di Farias e Simy. Sono oltre 7.300 i tifosi presenti all’Arena in una gironata fresca ma di sole.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Benevento scende in campo in completo bianco. Arbitra Manganiello. Pisa subito all’attacco, ci prova subito con una girata Moreo su sponda di Tourè, palla di poco alta. Fase della gara spezzettata, poche occasioni, tante interruzioni. Al 35′ il Pisa sblocca l’incontro: Morutan imbecca a destra Tourè il quale lascia partire un cross forte e teso, Moreo in area stacca più in alto di Leverbe e deposita nell’angolino alla sinistra di Paleari: 1-0. Risultato sbloccato. L’Arena può esultare. Poco prima del gol scontro aereo tra Marin e Acampora, con entrambi i giocatori che però riprendono regolarmente il suo posto. Pastina del Benevento è il primo ammonito del match, poco dopo è Karic a seguirlo per una trattenuta su Morutan. Il Pisa è guardingo, il Benevento prova a rispondere alla squadra di mister D’Angelo. Sono tre i minuti di recupero concessi da Manganiello. Calabresi è protagonista di uno scontro di gioco rimane a terra. Morutan va alla conclusione con la palla che termina altissima. Si va al riposo con il Pisa in vantaggio. A decidere il gol, il primo in maglia nerazzurra di Moreo.

IL SECONDO TEMPO. Doppio cambio ad inizio ripresa per il Benevento: dentro Pettinari e Letizia al posto dei due ammoniti Karic e Pastina. Nessun cambio per il Pisa che però sostituisce Tourè per Beruatto al 4′. Sui piedi di Gliozzi una bella palla che il numero nove non sfrutta. Marin recupera un gran pallone a centrocampo, ma Nagy sbaglia l’ultimo passaggio che avreebbe lanciato Gliozzi solo davanti a Paleari. Al 14′ fuori Gliozzi e Moreo, dentro Torregrossa e Matteo Tramoni. D’Angelo rivoluziona dunque l’attacco a mezzora dalla fine. La contromossa di Stellone non si fa attendere: fuori Simy e Farias dentro La Gumina e Carfora. Torregrossa controlla a centrocampo ma perde l’attimo di lanciare Tramoni in campo aperto. Marin è fermato da un fischio arbitrale per una scivolata ai più parsa regolare. Al minuto 66 gran discesa palla al piede di Caracciolo cross in mezzo sponda di Torregrossa per Tramoni il cui destro è respinto da Paleari poi la difesa campana spazza. Pisa vicino al gol con Torregrossa che di tacco spedisce a lato l’invito di Esteves. Il raddoppio è nell’aria e arriva dopo la sostituzione Morutan-Sibilli. Torregrossa imbecca in verticale Tramoni che solo davanti a Paleari lo supera con un piatto destro che termina la sua corsa nell’angolo: 2-0. Il Benevento accusa il colpo. Sibilli servito da Esteves a destra ha un altra buona occasione, ma il suo cross è intercettato dalla difesa campana. Gara praticamente chiusa. Il Pisa la gestisce. Sono quattro i minuti di recupero. C’è tempo per l’espulsione per doppio giallo dell’ex Leverbe e il giallo a Nagy. Il pubblico canta, il Pisa incamera altri tre punti fondamentali per la sua classiifca che gli garantiscono il quinto posto.

PISA – BENEVENTO 2-0

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Caracciolo, Barba, Calabresi; Tourè (49′ Beruatto), Nagy, Marin; Morutan (77′ Sibilli), Moreo (59′ Tramoni M.); Gliozzi (59′ Torregrossa). A disp. Livieri, Hermannsson, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, De Vitis, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Pastina (46′ Letizia), Tosca; Improta, Schiattarella (71′ Koutsoupias), Acampora, Foulon; Karic (46′ Pettinari), Farias (62′ Carfora); Simy (62′ La Gumina). A disp. Manfredini, Lucatelli, Kubica, Jureskin, Agnello, Viviani, Veseli. All. Roberto Stellone

ARBITRO: Manganiello (Ass. Cipressa – Perrotta). Quarto uomo: Mucera. VAR: Zufferli AVAR Luca Massimi

RETI: 35′ Moreo (P), 78′ Tramoni M. (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Pastina (B), Karic (B), Farias (B), Leverbe (B), Marin (P), Nagy (P). Espulso (91′) Leverbe (B) per doppia ammonizione Angoli 1-2. Spettatori 7.306. Rec pt 3′; st 4′.

