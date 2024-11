Pippo Inzaghi: “Chiunque scenda in campo lo farà bene. Spero di regalare a questa città un traguardo atteso da oltre trent’anni”

Written by admin• 6:47 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Cosenza mister Pippo Inzaghi sprona il suo Pisa e indica la strada da riprendere dopo la battuta d’arresto allo stadio “Dei Marmi” di Carrara.

di Giovanni Manenti

SCONFITTA ARCHIVIATA. “La sconfitta di Carrara è stata archiviata ed io credo che si debba più parlare di quanto di incredibile la squadra ha fatto in questo avvio di stagione, convinto che i ragazzi siano desiderosi di riscattare la battuta d’arresto grazie anche all’appoggio del pubblico“.

SQUADRA IN SALUTE. “La squadra arriva benissimo per la posizione in classifica e perché davanti al proprio pubblico abbiamo sempre dato il massimo e chiunque giochi sarà in grado di fare bene, Moreo è rientrato in gruppo, non ha i 90′ nelle gambe e non so se farlo giocare dall’inizio oppure a partita in corso“.

REBUS A DESTRA. “La corsia di destra è il problema di domani viste le assenze e la squalifica di Tourè ma so di avere le alternative per ovviare a tale situazione, con molte opzioni che possono coinvolgere sia gli esterni bassi che Arena o Moreo“.

SASSUOLO FUORI CLASSIFICA. “Per quanto riguarda la classifica per me il Sassuolo è fuori categoria e non lo considero per fare un paragone con noi, contento di quanto abbiamo fatto sinora e felice del gruppo che ho a disposizione, con cui è possibile costruire un futuro con la speranza di poter raggiungere quel traguardo che è atteso da oltre 30 anni da questa piazza“.

CONFERMARSI A CASA NOSTRA. “Io mi aspetto che anche il Pisa confermi quanto di buono fatto da inizio stagione ed anche se il Cosenza viene da due vittorie consecutive in trasferta noi dobbiamo dimostrare che davanti al nostro pubblico possiamo continuare a vincere come abbiamo fatto in diverse occasioni quest’anno”

FERRARI RAGAZZO PROMETTENTE. “Per quanto concerne i convocati Mlakar è assente per un problema muscolare, mentre Ferrari è un ragazzo promettente che ha fatto bene con la Primavera e può avere un’opportunità, in quanto io non regalo niente a nessuno e se lo meriterà avrà un suo spazio“.





