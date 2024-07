Petra Magoni e Ilaria Fantin aprono il programma Colpi di Grazia al Giardino La Nunziatina

Scritto da admin• 3:53 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Tocca a Petra Magoni, assieme ad Ilaria Fantin, l’onore di aprire venerdì sera 12 luglio l’edizione 2024 della rassegna Musicale Colpi di Grazia presso il Giardino La Nunziatina di via La Nunziatina a Pisa, il cui programma completo è stato illustrato giovedì 11 luglio alla presenza del Direttore Artistico Nicola Zaccardi, del Responsabile Marketing Pietro Nanni Buscemi e del Dr. Maurizio Sbrana, in rappresentanza della Fondazione Pisa.

di Giovanni Manenti

Tale Rassegna, tutta coniata al femminile, prevede l’esibizione di cinque artiste di grande talento che nel mese di luglio e conclusione a fine settembre, si esibiranno dal vivo sul palco dell’arena estiva posta nel centro storico cittadino, Manifestazione nata da un’idea dell’Associazione Metarock ed è organizzata grazie alla collaborazione con “La Nunziatina” ed al contributo di Fondazione Pisa.

Come detto, l’inaugurazione vedrà protagoniste, dalle ore 19:30 di venerdì 12 luglio Petra Magoni ed Ilaria Fantin, stesso orario in cui all’indomani si esibirà Adriana Hamilton, per poi avere ancora a luglio altri due spettacoli, ovvero quello di Lucrezia Eleonora Dell’Aquila, venerdì 19 luglio alle ore 21, mentre torna alle ore 19:30 l’appuntamento di mercoledì 24 luglio con Clara Graziano, prima della grande chiusura di giovedì 26 settembre con l’esibizione, sempre alle 19:30, di Sara Jane Ghiotti.

Un programma pertanto di alto livello, come conferma il Direttore Artistico della Rassegna Nicola Zaccardi: “l’apertura della Rassegna con Petra Magoni rappresenta un’eccellenza di caratura internazionale, avendo la stessa calcato i palcoscenici di tutto il Mondo, da San Pietroburgo al Brasile, oltre ad aver collaborato con artisti teatrali, il che ci consente di alzare immediatamente la qualità dell’evento, mentre il giorno dopo ad esibirsi sul nostro palco sara Adriana Hamilton, ragazza livornese ma di padre scozzese che propone un repertorio di musica più impattante tra pop e reggae, per poi proseguire con una delle principali esponenti del Panorama della World Music italiana, vale a dire Clara Graziano, in ordine alla quale ci attendiamo un riconoscimento alle sue straordinarie capacità vocali, visto che ha lasciato la sua Band di riferimento per intraprendere la carriera solista e quindi sarà la volta di una giovanissima Lucrezia Eleonora Dell’Aquila che è già venuta altre volte ed a cui abbiamo dato risalto alla sua voglia di emergere, considerato altresì che studia al Conservatorio“.

“Dopo questi appuntamenti nel corso del corrente mese di luglio“, conclude Zaccardi, “la rassegna si chiuderà a fine settembre con lo spettacolo di Sara Jane Ghiotti, da noi scoperta in occasione del “Premio Ciampi” avendo la stessa inciso un disco dedicato a tutte le canzoni di Piero Ciampi, la quale si presenterà accompagnata da una formazione interamente femminile, il che consente di rimarcare ancora di più l’omaggio necessario e doveroso che “Colpi di Grazia” rivolge alle donne nel rispetto che tutti dobbiamo loro, così che ci riteniamo soddisfatti del livello di una Rassegna che si snoda su stili diversi al fine di accontentare le alternative richieste musicali anche sotto il profilo delle varie fasce di età“.

Ad ogni serata, indipendentemente dallo svolgimento dei citati spettacoli, sarà possibile anche fruire di un abbinamento enogastronomico, come precisa il Direttore Marketing Pietro Nanni Buscemi: “l’idea di collaborare alla Rassegna nasce dalla conoscenza personale con Nicola Zaccardi, così da fornire un piccolo supporto logistico per quanto concerne la parte “Food & Drink” sulla base dell’accordo raggiunto, che a me risulta particolarmente gradito avendo sempre seguito il “Giardino La Nunziatina”, ragion per cui ho ritenuto quanto mai appropriato poter miscelare la cultura con una buona offerta di cibo e bevande, avventurandomi in questo progetto che spero fornica i risultati auspicati. Sulla base di quanto appena detto“, conclude Nanni Buscemi, “rivolgo pertanto un invito a venire alla sera presso il “Giardino La Nunziatina” in quanto, prima di tutto, si tratta di un posto che si rivolge ad un pubblico che secondo me non trova spazio all’interno della città, ovvero persone di una fascia di età medio alta, oltre a trattarsi di una location meravigliosa e presso la quale si potrà beneficiare di una grandissima offerta culturale e molto eterogenea, con diverse tipologie di musica, al pari di intrattenimenti altamente interessanti,, senza ovviamente dimenticare la possibilità di gustare un menù di stagione con il giusto abbinamento di vini, oltre ad aperitivi, in modo da rappresentare un punto d’incontro del quale restare soddisfattI“.

Per la Fondazione Pisa, la parola spetta al Dr. Maurizio Sbrana, che sottolinea: “E’ sin dalla sua prima edizione che la Fondazione sostiene questa iniziativa “Colpi di Grazia” che va ben oltre l’intrattenimento in quanto rappresenta una vera e propria attività dal profilo culturale e musicale francamente molto elevato, come confermato anche dal programma della Rassegna per quest’anno 2024, oltre alla non trascurabile importanza costituita dal luogo in cui la stessa si svolge, dato che un giardino di questa estensione e dimensione posto così nel Centro Storico” di Pisa rappresenta per la nostra città un forte valore aggiunto“.

Riepilogo programma “Colpi di Grazia” 2024 :

Venerdì 12 luglio, ore 19:30 – Petra Magoni e Ilaria Fantin;

Sabato 13 luglio, ore 19:30 – Adriana Hamilton;

Venerdì 19 luglio, ore, 21:00 – Lucrezia Eleonora Dell’Aquila;

Mercoledì 24 luglio, ore 19:30 – Clara Graziano;

Giovedì 26 settembre, ore 19:30 – Sara Jane Ghiotti

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 320 – 553 0780

Last modified: Luglio 11, 2024