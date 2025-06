Perde il controllo dello scooter e finisce nel fossato

Written by admin• 10:07 am• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, Vecchiano

VECCHIANO – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 07:09 di lunedì 2 giugno in Via Traversagna Sud nel Comune di Vecchiano per soccorrere una persona.

Per cause in fase di accertamento una donna di 43 anni che ha perso il controllo del suo scooter ed è finita nel fossato con presenza di acqua. Il personale ha raggiunto il ferito, immobilizzato ed è stato consegnato al personale sanitario. Alla donna, trasportata in codice rosso, è stata riscontrata una frattura esposta all’avambraccio e una frattura al femore, Presente sul posto il 118 e la Polizia di Stato.

