Perde il controllo dell’auto e sbatte su un muretto: trasportato in ospedale

POMARANCE – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 13:43 in Strada Comunale di Cerreto-Canova 73 nel Comune di Pomarance per incidente stradale.



Il conducente dell’auto ha perso il controllo ed ha sbattuto contro un muretto di un’abitazione privata. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente, affidandolo al personale sanitario. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Careggi in codice giallo con elisoccorso Pegaso.

La squadra VV.F. ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto 118 e Carabinieri di Castelnuovo Val di Cecina per i rilievi di loro competenza. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

