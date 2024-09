Perde il controllo dell’auto che si ribalta: un ferito

Scritto da admin• 6:21 pm• Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, Pontedera

PONTEDERA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 15 di domenica 1 settembre in Via G. Puccini SP11 a Pontedera per un incidente stradale.



Un uomo alla guida di un’auto, mentre percorreva la provinciale 11, perdeva il controllo della vettura finendo fuori strada. I Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera intervenuti han messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Lotti. Sul posto CC per determinare le cause del sinistro.

Last modified: Settembre 2, 2024