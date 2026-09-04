Perché gli sbadigli sono contagiosi? L’etologa Elisabetta Palagi intervistata dalla radio di Singapore

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PISA – Elisabetta Palagi, etologa del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è stata intervistata da Money FM 89.3, emittente radiofonica di Singapore, per spiegare perché gli sbadigli siano contagiosi.

Ospite della trasmissione Reset with Lynlee, la docente ha ricordato che lo sbadiglio non è soltanto un segnale di stanchezza o di noia, ma un comportamento molto antico, comune a numerose specie animali, compresi gli esseri umani.

«Lo sbadiglio contagioso rappresenta una forma elementare di coordinamento sociale – spiega Palagi –. La sua diffusione fra individui può contribuire a sincronizzare i comportamenti del gruppo e, in alcune specie, risulta influenzata anche dalla familiarità e dalla qualità delle relazioni sociali».

Gli studi comparativi condotti sugli animali permettono di ricostruire le radici evolutive di un gesto quotidiano soltanto in apparenza banale e di comprendere meglio i meccanismi che regolano l’attenzione, la comunicazione e la coesione sociale.

L’intervista può essere ascoltata sul sito di Money FM 89.3.

Last modified: Settembre 4, 2026