A Coltano torna “Altre Visioni”, teatro e inclusione nei boschi

Written by Redazione• 3:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 7 al 13 settembre torna nei boschi di Coltano “Altre Visioni”, il contro-festival di teatro, musica e danza curato da Animali Celesti teatro d’arte civile e ideato da Alessandro Garzella. La nona edizione trasformerà per una settimana il Parco delle Biodiversità – Il Nuovo Fontanile e la Villa Medicea in un campus residenziale dedicato alla ricerca artistica, alla formazione e all’incontro tra differenti abilità e identità.

Artisti, studenti universitari, utenti dei servizi sociosanitari, volontari, educatori e insegnanti saranno coinvolti in spettacoli, laboratori, stage e momenti di confronto. «Altre Visioni è una vacanza d’amore per il teatro e l’arte, non “rivolta a” ma “in inclusione di”», spiega il direttore artistico Alessandro Garzella.

Il programma si articola in quattro sezioni. Dal 7 al 10 settembre, ogni sera dalle 18.30, “Pazzi d’autore” proporrà performance, musica e incursioni poetiche ispirate agli scritti di persone incontrate nei laboratori teatrali rivolti agli utenti psichiatrici. La serata del 10 settembre, aperta al pubblico, comprenderà Sconcerto per voci, suoni e scarabocchi, Aspettando l’aurora e Ode elettrica a Pasolini, oltre a una cena sotto le stelle.

Venerdì 11 settembre sarà la volta di “Intrecci”. Alle 18.30 Kaminteatro e ProgettoAutismo presenteranno Incantesemas (Dall’Ultima Fila); alle 21.30, alla Villa Medicea, Danio Manfredini proporrà una lettura di Divine, liberamente ispirato a Jean Genet; alle 23 Nerval Teatro porterà in scena La Buca.

Tra gli incontri figurano la tavola rotonda “Basaglia ora – Costrizioni, passioni, malesseri”, il 10 settembre alle 15.30, e il confronto “Arte e/è disabilità – Disabilità e/è arte?”, l’11 settembre alle 11. Dal giorno 11 al 13 settembre si terrà inoltre l’Agorà 2026, dedicata al limite inteso come ostacolo, ma anche come occasione di trasformazione e possibilità creativa.

Negli stessi giorni il Parco delle Biodiversità ospiterà laboratori e stage formativi. Il percorso si concluderà domenica 13 settembre con una restituzione pubblica delle esperienze maturate. Parallelamente, il 12 e 13 settembre, Coltano accoglierà anche la tappa toscana di “Equidistanze”, progetto nazionale dedicato all’accessibilità degli artisti con disabilità.

“Altre Visioni” è sostenuto, tra gli altri, da Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa e Fondazione Pisa. Biglietti da 10 euro per i singoli spettacoli e abbonamento giornaliero a 15 euro. Informazioni e programma completo sul sito Animali Celesti teatro d’arte civile.

Geometria delle Nuvole – ph Samuele Spinelli

Last modified: Settembre 4, 2026