Il Desco 2026, candidature aperte fino al 10 settembre anche per le imprese di Pisa

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PISA – C’è ancora tempo per le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per partecipare a “Il Desco 2026”, la mostra mercato in programma dal 27 al 29 novembre al Real Collegio di Lucca. Le domande potranno essere presentate fino al 10 settembre.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per i produttori del territorio, offrendo una vetrina per la promozione e la vendita diretta delle eccellenze locali. A confermare il rilievo economico della manifestazione sono i risultati dell’ultima edizione, che ha generato una ricaduta superiore a 900mila euro nei tre giorni di svolgimento.

La partecipazione è riservata alle imprese agricole e agroalimentari delle tre province, comprese quelle specializzate nelle produzioni biologiche e biodinamiche.

Le domande dovranno essere trasmesse tramite Pec. Il regolamento, la circolare e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

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Last modified: Settembre 4, 2026