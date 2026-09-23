Peccioli, i giovani volano a New Orleans: al via una settimana di cultura e formazione

Written by Redazione• 10:12 am• Peccioli, Cultura, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI- Il viaggio consolida il rapporto di collaborazione tra le due città, avviato nel 2025 e rafforzato dal festival Jazz Peccioli. Macelloni: «Un accordo diventa significativo quando crea opportunità concrete per le persone»

È iniziato lunedì 21 settembre il viaggio dei giovani pecciolesi a New Orleans. Dopo la partenza dall’Italia e il trasferimento in Louisiana, la delegazione si appresta a entrare nel vivo di un’esperienza che rappresenta una nuova tappa nel percorso di collaborazione costruito tra Peccioli e la città americana.

un’immagine scattata dai giovani pecciolesi a Bourbon Street

Il rapporto tra le due comunità ha assunto una dimensione istituzionale nel 2025, fino alla firma, il 26 settembre, del Memorandum d’intesa tra il Comune di Peccioli e la Città di New Orleans. L’accordo ha posto le basi per una collaborazione in ambito culturale, artistico ed educativo, con particolare attenzione agli scambi destinati agli studenti e alle giovani generazioni.

Una prima importante espressione concreta di questa relazione è stata “Jazz Peccioli – The New Orleans Experience”, il festival che lo scorso luglio ha portato nel borgo musicisti e protagonisti della cultura di New Orleans. Per alcuni giorni Peccioli è diventata un luogo di incontro tra la tradizione musicale della Louisiana e il territorio toscano.

Adesso il percorso prosegue nella direzione opposta, con i giovani pecciolesi protagonisti di un’esperienza di formazione, conoscenza e confronto internazionale. Il viaggio, rivolto ai residenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni e organizzato attraverso un avviso pubblico, propone una settimana alla scoperta della storia, della cultura e della realtà contemporanea di New Orleans.

Il programma comprende la visita al campus della Dillard University, una cerimonia di benvenuto a Gallier Hall insieme ai rappresentanti della Città di New Orleans e alla New Orleans Jazz Orchestra, la visita al New Orleans Jazz Museum, un’escursione nelle aree storiche e naturali della Louisiana, una navigazione sul Mississippi e la partecipazione alla partita tra New Orleans Saints e Las Vegas Raiders al Caesars Superdome.

«Questo viaggio è una conseguenza naturale di un percorso che abbiamo costruito nel tempo – sottolinea il sindaco Renzo Macelloni –. Prima abbiamo conosciuto New Orleans, poi abbiamo costruito un rapporto istituzionale, lo abbiamo portato a Peccioli attraverso Jazz Peccioli e oggi facciamo un ulteriore passo: portiamo i nostri giovani dentro questa relazione. È l’aspetto più importante del progetto, perché un accordo tra due città diventa davvero significativo quando riesce a creare esperienze e opportunità concrete per le persone, soprattutto per le nuove generazioni».

Dopo aver portato New Orleans a Peccioli con Jazz Peccioli, sono dunque i giovani pecciolesi a conoscere direttamente la città americana. Un nuovo capitolo del rapporto tra le due comunità, nel segno della cultura, della formazione e della costruzione di relazioni oltre i confini del territorio.

La prima cena del gruppo a New Orleans

Visita guidata dei giovani pecciolesi a New Orleans

Last modified: Settembre 23, 2026