Pd: “Sul restauro della Basilica di San Piero a Grado figuraccia del sindaco Conti”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico.

“I parlamentari del Partito Democratico Marco Simiani ed Ylenia Zambito hanno presentato due interrogazioni simili rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato, chiedendo di garantire il completamento della ristrutturazione del Campanile della Basilica Romanica di San Piero a Grado di Pisa. Essi sottolineano che sebbene la chiesa, danneggiata dai bombardamenti nazisti, sia stata ricostruita, mancano ancora le risorse per il restauro del campanile. Si legge nella nota, nonostante le promesse del sindaco Conti, non sono state attivate iniziative per reperire i finanziamenti necessari. Inoltre, nonostante la presenza della Lega al governo per la maggior parte degli ultimi sette anni, il dicastero dei Beni culturali ha confermato di non aver ricevuto richieste relative al finanziamento per la ricostruzione del Campanile. Gli interroganti si appellano quindi al Ministro Sangiuliano, chiedendo il suo intervento per assicurare il restauro di questo importante simbolo della città, nonché patrimonio artistico, storico e culturale del territorio“, conclude il comunicato stampa

