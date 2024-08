Paura, incendio ed esplosione al mercato di Tirrenia: una persona ferita

Scritto da admin• 1:43 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10,45 in Via dei Fiori a Tirrenia per incendio ed esplosione.



Durante lo svolgimento del mercato è stato acceso un braciere per la cottura di cibo, subito dopo si è scaturito un incendio per cause ancora in fase di accertamento. La piccola bomboletta di un accenditore è esplosa ferendo una persona. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e bonificato i luoghi dell’intervento mettendo in sicurezza l’area. Sul posto Vigili urbani e Carabinieri. Allertata USL per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Agosto 30, 2024