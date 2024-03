Pasqua 2024: è Fiera di Primavera a Vecchiano

Scritto da admin• 5:14 pm• Pisa, Spettacolo, Spettacolo, Tutti, Vecchiano

Appuntamenti dal 30 marzo al 1° aprile

VECCHIANO – Pasqua e Fiera di Primavera 2024 a Vecchiano. In arrivo la tradizionale tre giorni di eventi gratuiti e alla scoperta della tipicità del territorio vecchianese.

Appuntamenti nelle piazze e ad ingresso libero, nel weekend della Pasqua!

“Titolo di questo anno, “Tra Acqua e Cielo, Storie di Paese”, con un forte richiamo per il nostro territorio a partire dal manifesto che raffigura un quadro dell’artista e pittore Alessandro Tofanelli, che ringraziamo per averci concesso anche per il 2024 l’utilizzo di una sua opera”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Sarà dunque centrale il tema dell’acqua, che come il flusso del nostro fiume Serchio, ci porterà alla sorgente delle nostre tipicità e dei nostri paesaggi che caratterizzano anche le nostre tradizioni”.

Si inizia sabato 30 marzo alle 14.30 in Piazza Pasolini con la cerimonia di inaugurazione a cura delle autorità istituzionali. A seguire spettacoli della Consulta comunale del volontariato e la inaugurazione delle mostre artistiche.

La tre giorni sarà densa di eventi e appuntamenti, con un fitto programma realizzato in collaborazione con la Consulta Comunale delle Associazioni del Volontariato e dello Sport, gli Artisti del territorio con l’allestimento di mostre d’arte, e la collaborazione di altri artisti e dell’IC Daniela Settesoldi di Vecchiano. Particolare l’evento che si svolgerà lunedì 1 aprile in collaborazione con le attività artigianali e le associazioni del territorio, quando alle 17.30 si chiuderà la Fiera con ‘Gocce di stile… Ballo, musica e moda’, una sfilata che riempirà la piazza Pasolini di note e colore, e chiudendo la tre giorni di iniziative.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del programma, in particolare lo Sponsor principale ORSINI FRANCO srl. E poi Carrozzeria F.lli Vanni, Spedi, Acque Spa e Galileo Research. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale di Migliarino san Rossore Massaciuccoli.

La sera di Pasqua evento di punta con la Pasqua Dance dalle 21 a cura del Sin Prisa, con Dj Andreotti.

Tutti i dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.

