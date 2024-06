Partnership per l’efficienza energetica: Comune di Pisa ed ENGIE insieme per la sostenibilità

Scritto da admin• 4:53 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa e ENGIE, leader nel settore energetico, hanno siglato un accordo per migliorare l’efficienza energetica di oltre 70 edifici pubblici, compiendo un passo significativo verso la transizione energetica. Presentato in conferenza stampa con la presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa, dell’assessore Marco Massaria di ENGIE e del nuovo energy manager del Comune, Francesco Bini Verona, l’accordo prevede interventi mirati di efficientamento energetico su scuole, palazzi storici e altri edifici pubblici.

Questo progetto rientra in un più ampio percorso di sostenibilità intrapreso dal Comune, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi energetici e promuovere un utilizzo più razionale delle risorse.

La partnership, della durata di sei anni, coinvolge un investimento di circa 900.000 euro per sostituire i generatori di calore con impianti di ultima generazione e implementare un sistema di telecontrollo per monitorare il consumo energetico. Tra gli edifici coinvolti ci sono istituti scolastici e edifici di valore artistico-culturale come Palazzo Pretorio e Palazzo Gambacorti.

La partnership riflette l’impegno di ENGIE nel sostenere la transizione energetica del Paese e contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Last modified: Giugno 13, 2024