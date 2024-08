Partito il progetto equestre del Giubileo 2025: un trekking di connessione e sviluppo economico

Scritto da admin• 5:22 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il progetto “Horse Green Experience – Giubileo 2025 Equiraduno sulla Via Francigena” ha preso ufficialmente il via grazie alla rete di imprese “Final Furlong” e alla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. L’iniziativa prevede un lungo trekking equestre attraverso i percorsi di fede europei, culminando il 14 maggio 2025 in Piazza San Pietro con un’udienza papale. Questo evento mira a promuovere la connessione tra persone, cavalli, ambiente e cultura, con un forte impatto socio-economico sui territori attraversati.

Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, ha sottolineato l’importanza di sviluppare il turismo equestre come motore economico e ha invitato a concretizzare i progetti in vista del Giubileo.

Maurizio Rosellini, presidente di Final Furlong, ha lodato il supporto ricevuto e ha evidenziato il potenziale turistico della Toscana, proponendo l’Equiraduno come vetrina internazionale per il turismo equestre. L’evento, patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, coinvolge diversi partner tra cui l’Opera Romana Pellegrinaggi e l’Università di Firenze.

