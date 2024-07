Fondazione Pisa sostiene il progetto “Vela senza barriere – porti accessibili”. Elianto ha preso il via da Marina di Pisa

Scritto da admin• 5:28 pm• Pisa, Attualità, Marina di Pisa

PISA – Il vice presidente della Fondazione Pisa Michele Mariani, ha partecipato all’avvio della navigazione del catamarano Elianto, a Marina di Pisa, nell’ambito del progetto, curato da Soriano Ceccanti, che si chiama ‘Vela senza barriere – Porti accessibili‘.

La Fondazione Pisa ovviamente sostiene il progetto. Ecco le parole del vice presidente della Fondazione Pisa, Michele Mariani: “Partecipiamo con piacere questa mattina a Marina di Pisa all’avvio delle giornate di navigazione del catamarano Elianto, che permette di fare esperienza in mare alle persone portatrici di una disabilità. La Fondazione Pisa sostiene il progetto ‘Vela senza barriere – porti accessibili’ della Fondazione Mare Oltre, che consente di accedere alla vela e vivere il mare in libertà e sicurezza – dice Michele Mariani, vice presidente della Fondazione Pisa – i ‘numeri’ e la tipologia di iniziative, realizzate nel tempo da Mare Oltre sono davvero importanti : in quattro anni di attività, il progetto ha permesso a oltre 70 associazioni toscane e più di circa 500 utenti ogni anno, di vivere una giornata in mare, un week-end o una settimana di crociera, di partecipare a regate costiere e di altura con equipaggio misto normo e diversamente abili, di avvistare delfini e balene, fare il bagno in baie e golfi, navigare di notte in compagnia delle stelle, dormire nelle rade cullati dal silenzio del mare e tanto. Esperienze senza barriere, su un catamarano progettato e realizzato sul territorio e varato ai cantieri dei Navicelli”.

ELIANTO, imbarcazione di Fondazione Mare Oltre onlus di Viareggio, è un catamarano a vela completamente accessibile. Costruito nel 2017 presso i cantieri FB-Overmarine ai navicelli di Pisa dove è stato varato nel 2018 al cantiere Seven Star. Dal 2020 è ormeggiato alla Banchina Antonini della Viareggio Porto spa. Primo catamarano costruito appositamente per accogliere a bordo tutte le diverse abilità grazie ad una progettazione mirata appunto alla completa accessibilità. Lungo 19m al suo interno troviamo un ampio salone con cucina e tavoli, negli scafi 4 cabine triple di cui 2 con elevatori dedicate alle diverse abilità motorie. L’obiettivi principale del progetto ELIANTO è stato sempre quello di permettere l’accesso al mare, non inteso come spiaggia, ma su una imbarcazione accessibile al maggior numero possibile di persone con diverse abilità motorie, cognitive e sensoriali.Ma non solo, altro obiettivo è stato di mostrare come una adeguata progettazione, potesse rendere una imbarcazione “confortevole e inclusiva” e che questa accompagnata da una conseguente progettazioneportuale fornisca la possibilità di accedere con maggior facilità ad una imbarcazione grazie a parcheggi, accesso ai pontili e ad i vari servizi disponibili. Le esperienze nel 2021, 2022 e 2023 con le associazioni toscane hanno mostrato come i partecipanti abbiano espresso soddisfazione nel trovare stalli nelle immediate vicinanze dell’imbarcazione, salire a bordo e partecipare alle uscite. Poter apprezzare il vento e la navigazione a vela, fare il bagno in mare aperto è stata una vera emozione per tutti coloro che hanno partecipato e grazie ai feedback è stato possibile valutare il gradimento e la soddisfazione degli utenti.

Per questi motivi ELIANTO è stato dotato di passerella di poppa e laterale, entrambe accessibili per salire a bordo; attrezzature accessibili per manovrare le vele; pedana rialzata e ausili sonori per rendere accessibile la timoneria; pedane con movimento verticale per l’accesso alle cabine di poppa accessibili dove presenti servizi igienici accessibili (WC, lavandino,doccia) anche per il pernotto; piattaforma di poppa accessibile con movimento verticale per accedere al mare e fare il bagno; gru, paranchi, imbracature e sedili speciali per le disabilità maggiori e sedia JOB.

Ma l’unicità di ELIANTO consiste nella possibilità di potersi spostare con la carrozzina da poppa a prua, sia dall’esterno che dall’interno e godere di tutte le comodità di una imbarcazione a vela. Lo scopo di questi accorgimenti di bordo è stato quello di permettere a tutti di accedere alla vela e vivere il mare in totale libertà e sicurezza a largo.

In 4 anni di attività ELIANTO ha permesso a oltre 70 associazioni toscane e più di 500 utenti di vivere una giornata in mare, un week-end ed una settimana di crociera, di partecipare a regate costiere e di altura con equipaggio misto normo/diversamente abili, di avvistare delfini e balene, fare il bagno in baie e golfi, navigare di notte in compagnia delle stelle, dormire nelle rade cullati dal silenzio del mare e tanto, tanto altro.

