Parte in battello l’avventura di “Go! Franceskino Go!”

Scritto da admin• 11:58 am• Attualità, Pisa

L’Associazione pisana è molto attenta al tema della disabilità

PISA – Una cerimonia in autentico “stile pisano”, quella che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre 2024, per celebrare la nuova iniziativa lanciata da Francesco Michelotti, per tutti “Franceskino”, ragazzo disabile che, assieme ad otto amici, ha costituito il 14 agosto scorso l’Associazione “Go! Franceskino Go!”, di cui è Presidente, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità e dell’inclusione e su come affrontarlo.

di Giovanni Manenti

Ecco, quindi, che alle ore 19, Franceskino ed altre persone di ogni età – fra cui l’ex Assessore alla Disabilità Sandra Munno, il Consigliere Comunale Amanuel Sikera, Federico Benacquista, titolare “Trattoria Anita” ed amici di sciarpa del Pisa Sc, ovvero Lorenzo Del Mancino, Regina Tavares e Filomena Piacentini, oltre ad Andrea Benedetti ed Ettore Pistoletti – sono saliti sul battello ormeggiato allo Scalo Roncioni per una breve traversata lungo l’Arno con descrizione storica dei Palazzi e Monumenti che vi si affacciano, descritti con precisione e ricchezza di aneddoti da parte del Comandante Gustavo “Cecio” Elmi, con il classico brindisi beneaugurante svoltosi a bordo, per poi ritrovarsi tutti assieme alla “Trattoria Anita” per gustare la meritata cena.

A spiegare nei particolari lo scopo della riferita Associazione provvede il Tesoriere Andrea Benedetti, sottolineando: “Le nostre finalità sono costituite dal realizzare eventi inclusivi come quello di stasera in modo da accomunare vari interessi delle persone con l’obiettivo di diffondere il tema della disabilità sotto vari aspetti, per il quale ci prefiggiamo soprattutto di coinvolgere le Scuole che per noi rappresentano un punto di partenza importante per far sì che i ragazzi si soffermino a riflettere su realtà diverse che quotidianamente vengono catalogate in modo superficiale e con scarsa considerazione, oltre ad avere in ponte la pubblicazione di un nuovo libro da parte di Franceskino che parla appunto della quotidianità vista con gli occhi di un disabile nonché delle sfide che negli ultimi anni lui stesso ha affrontato e vinto, come la Maratona di New York, la via Francigena ed ora si appresta a coronare il sogno di salire sulla Torre Pendente. Per chi volesse dare un proprio contributo“, conclude Andrea Benedetti, “abbiamo aperto un c/c come Onlus e chiunque può andare sul profilo Instagram “Go! Franceskino Go!” – così chiamato in quanto era il coro con cui il pubblico americano lo incitava durante la Maratona di New York -.e ricavare il relativo IBAN, ancorché sia per noi preferibile la partecipazione agli eventi che organizziamo in quanto riteniamo prioritaria la condivisione dei medesimi, pur consapevoli che il denaro aiuta come ad esempio per la pubblicazione del citato libro e quant’altro, con il prossimo già programmato per il prossimo 28 settembre a Torre del Lago, potendo in ogni caso consultare il relativo Calendario sulla riferta pagina Instagram in attesa di aprire anche quella Facebook“.

