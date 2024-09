Parte il nuovo gruppo di cammino dell’Azienda USL Toscana nord ovest: attività gratuita e aperta a tutti

Scritto da admin• 7:34 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nei prossimi giorni inizierà un nuovo gruppo di cammino organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con la Croce Rossa di Pisa. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte le età, prevede ritrovi presso lo chalet alle Piagge. Per informazioni, si possono contattare le “walking leader” Francesca (329-6823449) e Giuseppina (349-8150913).

Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport, sottolinea i benefici del camminare in gruppo, che oltre a essere semplice e economico, favorisce il benessere fisico e psicologico, riducendo stress e ansia. L’attività non richiede certificazione medica e viene guidata da “walking leader” formati per garantire un’attività adatta a tutti. Questo progetto è parte dell’ampliamento dell’offerta dell’azienda per combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita attivo e socializzante.

Last modified: Settembre 18, 2024