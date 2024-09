Il Teatro Nuovo di Pisa riapre con il Sud Festival: tre giorni di ‘World Music’

Scritto da admin• 4:44 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza Stazione 16, riapre per la stagione 2024-2025 con una rassegna musicale dedicata alla world music, il Sud Festival. Dal 25 al 29 settembre, il teatro ospiterà tre concerti di alta qualità:

Mercoledì 25 settembre : Hysterrae , un ensemble con influenze musicali diverse, da tradizioni italiane e iraniane a sonorità elettroniche. Il gruppo include Cinzia Marzo, Irene Lungo, Silvia Gallone, Shadi Fathi e il producer Emanuele Flandoli.

: , un ensemble con influenze musicali diverse, da tradizioni italiane e iraniane a sonorità elettroniche. Il gruppo include Cinzia Marzo, Irene Lungo, Silvia Gallone, Shadi Fathi e il producer Emanuele Flandoli. Sabato 28 settembre : Yarákä , un progetto musicale che esplora la fusione tra ritmi africani e sonorità mediterranee. Il gruppo è composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino.

: , un progetto musicale che esplora la fusione tra ritmi africani e sonorità mediterranee. Il gruppo è composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino. Domenica 29 settembre: Mesudì, una band che utilizza voce e percussioni per creare una musica che fonde vari generi. Il gruppo è formato da Elisa Surace, Francesca Flotta, Claudia Ugenti e Simone Pulvano.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.

Il costo del biglietto è di 7 euro per singolo spettacolo o 15 euro per l’intera rassegna. Per informazioni e prevendite, visitare il sito Teatro Nuovo Pisa o Ciaotickets. Il botteghino del teatro è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19. È richiesto il tesseramento Binario Vivo APS al costo di 3 euro.

Last modified: Settembre 18, 2024