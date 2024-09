Torna Serie B Social Club in diretta Facebook per parlare del primato del Pisa ma non solo

Scritto da admin• 8:53 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa che vince e convince a Salerno, la Sampdoria che perde malamente anche a Cosenza: dopo cinque giornate di campionato chi si sarebbe mai aspettato i nerazzurri solitari in testa al campionato di serie B e i blucerchiati ultimi della classe, senza aver mai vinto una partita e con il cambio in panchina dopo solo tre giornate? Il bel momento dei ragazzi di Pippo Inzaghi fa da contraltare alla crisi nera dei genovesi, costruiti in estate per un solo obiettivo: il ritorno in serie A.

Nella prossima puntata di Serie B Social Club, in programma giovedì 19 settembre 2024 alle 21, si parlerà degli effetti di questo sorprendente combinato disposto in proiezione alla prossima giornata. Ma ovviamente nell’altra metà del cielo c’è il ritorno del derby ligure-apuano fra Spezia e Carrarese che tornano a scontrarsi dopo dodici anni in un Picco ben avviato all’esaurimento. Le ultime sulla sentitissima partita con le novità dalle rispettive sedi e gli aggiornamenti sull’ordine pubblico.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato appena all’inizio e, come di consueto, equilibrato dalla testa alla coda. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, PisaNews, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione.

