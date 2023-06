Parola ai vincitori. Tramontana: “Vittoria dedicata a Mario Cerrai”

Scritto da admin• 9:49 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – “Voglio dedicare il successo a Mario Cerrai un grande della parte di Tramontana che non c’è più, a tutta la sua gente e al Generale Baldassarri. Ho parlato con i ragazzi alle 18 di sabato senza nemmeno fare un allenamento. Mi sono messo a disposizione della parte”. Queste le parole di capitan Bob Biagi che ha guidato con la sua esperienza la Nazionale di Tramontana al successo su Mezzogiorno.

di Giovanni Manenti

Una vittoria meritata, ma più faticosa di quello che ci si poteva aspettare.

La serata ed iniziata con una sconfitta con San Marco a prevalere sui Mattaccini. Davide Rossi capitano dei Mattaccini commenta così: “Per me, la vittoria è essere potuto tornare a guidare la squadra dopo il grave incidente che ho subito, c’e un po’ di rammarico, perché forse potevamo fare un po’ di più, ma d’altronde abbiamo incontrato una squadra forte ed io non posso che ringraziare i ragazzi per l’impegno profuso”.

La vittoria di San Francesco ristabilisce però subito la parità. Parola al capitano Andrea Prosperi: “Salire sul ponte sullo 0-1 comporta una responsabilità in più, ma ero sereno, perché consapevole della forza dei ragazzi che mi avevano un po’ deluso durante la preparazione, ma hanno recuperato alla grande nell’ultimo mese e stasera lo hanno dimostrato”.

La vittoria dei Satiri riportava avanti Tramontana dopo il successo sui Dragoni. Parola a Mario Maffei il grande ex della serata: “Sono consapevole di avere portato alla parte un punto che può rivelarsi decisivo per la vittoria del gioco, oltretutto ottenuto al termine di un bel combattimento, contro una squadra che sapevamo essere forte, il che dà ancora più valore alla nostra vittoria”.

Mezzogiorno non si dava per vinta e tornava in parità . C’è un po’ di rammarico nelle parole di Stefano Martellucci capitano di Santa Maria sconfitta in soli tre minuti dai Delfini. “ Partivamo sfavoriti in partenza ed il risultato sul ponte lo ha confermato e d’altronde quando si incontrano una squadra di terza fascia come i Delfini e la nostra che è di sesta, sarebbe stata un’impresa fosse finita diversamente, pur ritenendo che l’anno prossimo, con la crescita dei miei ragazzi penso che ci potremmo divertire”.

San Martino batte nella supersfida San Michele dopo un interminabile combattimento. Nella sfida successiva Calci ci mette 43 secondi per battere un inconsistente S.Antonio. “Più che la vittoria che era scontata – afferma Nello Pellinacci capitano del Calci – sono contento di aver rispettato il desiderio del comando di consegnare alla Nazionale dei ragazzi che si sono in pratica riposati”.



La bella è una battaglia che si aggiudica ancora Tramontana. Alla consegna del Palio c’è tutta la gioia è un po’ di commozione per il Generale Baldassari: “Questa vittoria la dedico a Mario Cerrai e tutte le squadre di Tramontana che si sono impegnate molto per tutto l’anno. Se lo meritano”







Last modified: Giugno 25, 2023