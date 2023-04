Pari (3-3) nel test match contro il Figline

Scritto da admin• 5:32 pm• Pisa SC

PISA – Test match sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club in questa lunga settimana di preparazione al turno di campionato programmato per il Lunedì dell’Angelo.

Lo staff tecnico nerazzurro ha alternato sul campo tutti gli effettivi a disposizione in un test probante con il Figline, formazione che sta primeggiando nel campionato di Eccellenza Toscana, perfettamente calato nel ruolo di sparring partner.

Per la cronaca il match è terminato sul punteggio di 3-3 in virtù delle reti messe a segno da Mannella (2), Morutan (rigore), Vangi, Barba e Zuelli.

Il lavoro dei nerazzurri proseguirà sabato e domenica con singoli allenamenti pomeridiani al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado; lunedì mattina ultima rifinitura all’Arena.

Foto Pisachannel

Last modified: Aprile 7, 2023