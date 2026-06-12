Written by Giugno 12, 2026 6:05 pm Pisa, Sport

Padel Toscana. “XI° Coppa dei Club MSP ITALIA” Padel Hero Pisa sconfitto in finale dal Livorno Padel Club

HomePisa, SportPadel Toscana. “XI° Coppa dei Club MSP ITALIA” Padel Hero Pisa sconfitto in finale dal Livorno Padel Club

PISA – Trionfo e trofeo in cassaforte per il Livorno Padel Club che, sotto l’egida di Msp che ha organizzato la manifestazione grazie alla sinergia tra Msp Italia, Toscana e Asd Padelmaniac, sugli splendidi campi del Padel Club Montale (Pistoia) ha vinto l’ “XI° Coppa dei Club MSP Italia” e rappresenterà la Toscana alle Finali nazionali in programma nelle prossime settimane.

La giornata di gare si è aperta con le semifinali che hanno subito regalato grandi emozioni: nel primo match è apparso tutto fin troppo facile per Padel Hero Pisa che ha superato per 4-0 Indoor Lucca Padel mentre è andato in scena uno scontro epico fra Follonica Sporting Club e Livorno Padel Club che dopo i canonici quattro incontri hanno chiuso in pareggio per 2-2. A quel punto si è reso necessario un ulteriore doppio misto di spareggio con Barsotti/Di Rosa che hanno battuto Petracchi/Nuzzo 3-6/6-1/12-10. Nel pomeriggio si sono, poi, svolte le finali: il terzo posto è stato appannaggio del Follonica Sporting Club che ha battuto 3-1 Lucca con il punto decisivo di Artinelli/Petracchi.

La finalissima, invece, ha visto Livorno vincere con lo stesso punteggio contro Padel Hero Pisa: Papi/De Martino hanno aperto le ostilità con il 6-1/6-4 a Pascarella/Becattini, poi Capocchi/Barsotti hanno avuto la meglio 6-0/6-2 su Armati/De Marco al femminile e, alla fine, Capocchi/Di Rosa hanno chiuso i conti per Livorno arrivando al trionfo finale.

Ai vincitori, oltre ovviamente alla Coppa dei Club, sono andate le Gift Card per l’accesso ad Asmana Wellness World ed una t-shirt tecnica a testa fornita dallo sponsor tecnico NEB18 mentre per tutti i partecipanti un simpatico cadeau offerto da Cantine Bonacchi, tutti quanti sponsor della manifestazione. Da parte di Asd Padelmaniac un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno animato la “XI° Coppa dei Club” in questi mesi, regalando belle emozioni ed un alto livello di competizione, e al Padel Club Montale che ha ospitato questo atto conclusivo.

Adesso resterà da assegnare il titolo “Silver”, con la vincente che passerà ugualmente alla fase nazionale, e poi si inizierà a lavorare all’edizione 2027.

Last modified: Giugno 12, 2026
Previous Story
Il sindaco Michelangelo Betti vara la nuova giunta comunale
Next Story
Incendio Delca Energy di Vicopisano, riunito il Tavolo regionale di coordinamento

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti