Padel Toscana. “XI° Coppa dei Club MSP ITALIA” Padel Hero Pisa sconfitto in finale dal Livorno Padel Club

Written by Redazione• 6:05 pm• Pisa, Sport

PISA – Trionfo e trofeo in cassaforte per il Livorno Padel Club che, sotto l’egida di Msp che ha organizzato la manifestazione grazie alla sinergia tra Msp Italia, Toscana e Asd Padelmaniac, sugli splendidi campi del Padel Club Montale (Pistoia) ha vinto l’ “XI° Coppa dei Club MSP Italia” e rappresenterà la Toscana alle Finali nazionali in programma nelle prossime settimane.

La giornata di gare si è aperta con le semifinali che hanno subito regalato grandi emozioni: nel primo match è apparso tutto fin troppo facile per Padel Hero Pisa che ha superato per 4-0 Indoor Lucca Padel mentre è andato in scena uno scontro epico fra Follonica Sporting Club e Livorno Padel Club che dopo i canonici quattro incontri hanno chiuso in pareggio per 2-2. A quel punto si è reso necessario un ulteriore doppio misto di spareggio con Barsotti/Di Rosa che hanno battuto Petracchi/Nuzzo 3-6/6-1/12-10. Nel pomeriggio si sono, poi, svolte le finali: il terzo posto è stato appannaggio del Follonica Sporting Club che ha battuto 3-1 Lucca con il punto decisivo di Artinelli/Petracchi.

La finalissima, invece, ha visto Livorno vincere con lo stesso punteggio contro Padel Hero Pisa: Papi/De Martino hanno aperto le ostilità con il 6-1/6-4 a Pascarella/Becattini, poi Capocchi/Barsotti hanno avuto la meglio 6-0/6-2 su Armati/De Marco al femminile e, alla fine, Capocchi/Di Rosa hanno chiuso i conti per Livorno arrivando al trionfo finale.

Ai vincitori, oltre ovviamente alla Coppa dei Club, sono andate le Gift Card per l’accesso ad Asmana Wellness World ed una t-shirt tecnica a testa fornita dallo sponsor tecnico NEB18 mentre per tutti i partecipanti un simpatico cadeau offerto da Cantine Bonacchi, tutti quanti sponsor della manifestazione. Da parte di Asd Padelmaniac un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno animato la “XI° Coppa dei Club” in questi mesi, regalando belle emozioni ed un alto livello di competizione, e al Padel Club Montale che ha ospitato questo atto conclusivo.

Adesso resterà da assegnare il titolo “Silver”, con la vincente che passerà ugualmente alla fase nazionale, e poi si inizierà a lavorare all’edizione 2027.

Last modified: Giugno 12, 2026