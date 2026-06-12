Il sindaco Michelangelo Betti vara la nuova giunta comunale

Written by Redazione• 6:01 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il sindaco Michelangelo Betti ha firmato venerdì 12 giugno il provvedimento di nomina della nuova giunta comunale di Cascina, assegnando le deleghe ai sei assessori confermati rispetto alla precedente squadra formata da sette amministratori.

Cristiano Masi, che ricoprirà ancora la carica di vicesindaco, avrà le seguenti deleghe: paesi, percorsi partecipativi, lavori pubblici, sicurezza del lavoro, transizione ecologica dell’economia, obiettivi Dnsh. Paolo Cipolli sarà assessore a bilancio e tributi, risorse economiche e finanziarie, agricoltura, ambiente ed economia circolare, politiche energetiche, tutela idrogeologica, commercio e attività produttive, sviluppo sostenibile. Per Giulia Guainai le deleghe a rapporti con l’associazionismo, pari opportunità, politiche sociali, politiche per la casa, servizi socio sanitari, personale. Irene Masoni seguirà urbanistica, edilizia pubblica e privata, patrimonio, viabilità, trasporti e mobilità, promozione turistica e valorizzazione del territorio. A Francesca Mori andranno le deleghe a sport, politiche culturali, affari generali, servizi demografici, protezione civile, legalità, politiche per la pace. Infine Fausto Bosco curerà istruzione e rapporti con l’università, politiche giovanili, trasparenza e semplificazione amministrativa, progettazione europea, digitalizzazione e innovazione, IA per la pubblica amministrazione.

Il sindaco Betti manterrà per sé le seguenti deleghe: aziende partecipate, cultura della memoria, politiche per la sicurezza, polizia municipale, avvocatura comunale/servizi legali. “Il lavoro portato avanti dalla precedente giunta comunale – ha detto Michelangelo Betti – è stato importante ed è stato giudicato positivamente dai cittadini cascinesi, che con il proprio voto hanno deciso di dare ancora fiducia a questa maggioranza. Per questo ho deciso di confermare sostanzialmente la stessa squadre e molte delle deleghe che ognuno aveva nello scorso mandato amministrativo”.

Resta una casella vuota rispetto alla giunta precedente. “Manca l’accordo con la lista civica Per Voi, che ha chiesto spazi molto maggiori per un’evidente necessità di un riconoscimento del buon risultato elettorale – ha aggiunto il sindaco Betti –. Ogni forza politica deve però avere rispetto degli altri gruppi della coalizione: questo è il primo punto per costruire una squadra compatta e in grado di lavorare per il territorio. Se avessi accettato tutte le loro richieste, non sarebbe stato possibile garantire l’equilibrio tra le varie forze di coalizione e l’offerta fatta, ampliativa rispetto alle vecchie deleghe dell’assessora Del Giudice, non è stata accettata. Non consideriamo di aver chiuso le porte a una rappresentanza della lista Per Voi in giunta: tenere la squadra a sei lascia infatti spazio a un possibile inserimento successivo”.

Il primo cittadino cascinese ha infine ringraziato “gli assessori per aver accettato il nuovo incarico e anche un maggior carico di deleghe e materie da seguire, almeno inizialmente”.

Last modified: Giugno 12, 2026