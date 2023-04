Otto gol al Perignano nel test match dell’Arena

Scritto da admin• 8:41 pm• Pisa SC

PISA – Allenamento sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che ha affrontato in un test match sui novanta minuti la formazione del Fratres Perignano, militante nel Campionato di Eccellenza Toscana.

Lo staff tecnico nerazzurro ha approfittato del test per far ruotare tutti gli effettivi e per accelerare i ritmi della preparazione in vista del match di campionato contro il Bari, in programma domenica (ore 16.15) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”. Per la cronaca la gara con il Fratres Perignano è terminata sul punteggio di 8-1 in favore dei nerazzurri in virtù delle reti messe a segno da Calabresi, Moreo, Lisandru Tramoni (2), Masucci (2), Gargiulo, Di Paola e Matteo Tramoni

Nel pomeriggio di venerdì i nerazzurri torneranno ad allenarsi al “Cetilar” di San Piero a Grado, con una tradizionale seduta tecnico-tattica. Sabato, invece, appuntamento all’Arena con la rifinitura pregara.

