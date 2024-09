Oliver Abildgaard si presenta: “Pubblico fantastico e impatto positivo con la città”

Scritto da admin• 1:40 pm• Pisa SC

PISA – Ha parlato per la prima volta davanti a microfoni e taccuini da quando è arrivato a Pisa Oliver Abildgaard centrocampista danese arrivato con la formula del prestito dal Como.

di Giovanni Manenti

“Il mio impatto con il Pisa è stato molto positivo, ho visto la partita contro la Reggiana e sono stato favorevolmente impressionato sia dalla prestazione dei compagni che dall’atmosfera con un pubblico fantastico”.



“Sono molto contento di essere arrivato a Pisa, in un Club ambizioso ed anche se la trattativa è stata lunga l’importante è che si sia conclusa positivamente, mentre per il mio infortunio sto recuperando e penso di essere pronto per la ripresa del campionato”.

“Per quanto riguarda le mie caratteristiche sono principalmente un centrocampista, anche se posso adattarmi a più ruoli, ammettendo che la posizioni che preferisco è quella di playmaker essendo in grado di coprire più zone del campo”.

“Prima della firma ho avuto modo di confrontarmi con Semper, il quale mi ha parlato bene dell’ambiente il che mi ha convinto ancora di più circa la bontà della scelta, che non considero affatto un passo indietro rispetto al Como, poiché ho sposato il progetto del Pisa e spero di poter dare il mio contributo affinché lo stesso possa realizzarsi nel miglior modo possibile”.

“La principale differenza tra il calcio italiano e le altre realtà che ho vissuto all’estero è costituita dell’intensità sia negli allenamenti che nella passione che i tifosi mettono nel seguire la squadra, circostanze a cui alle altre latitudini non trovi, mentre con Mister Inzaghi ho parlato e ci siamo confrontati circa le mie caratteristiche e come essere impiegato, mentre per quanto riguarda il paragone con Hojholt abbiamo una morfologia diversa, io sono fisicamente più prestante, ragion per cui anche sul campo abbiamo un modo di porci diverso”.



Settembre 4, 2024