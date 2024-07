Olimpiadi al via con la cerimonia sulla Senna. Gli atleti pisani a Parigi. Ecco come seguirli

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Attualità, Sport

Sette rappresentanti della Provincia di Pisa in Francia dove da oggi iniziano i Giochi con la Cerimonia d’apertura per la prima volta sulla Senna e non in uno stadio

PISA – Ci siamo ormai è tutto pronto per la cerimonia di apertura dell’appuntamento clou nel Panorama Sportivo Internazionale, vale a dire i Giochi Olimpici che, da oggi venerdì 26 luglio sino a domenica 11 agosto (anche se alcune gare di Sport a squadre iniziano da mercoledì 24) si svolgeranno a Parigi per la terza volta nella sua storia, dopo le edizioni del 1900 ed a 100 anni esatti di distanza dalla Rassegna svoltasi nella Capitale francese nel 1924.

di Giovanni Manenti

Parigi raggiunge così Londra dal punto di vista organizzativo (che ha ospitato i Giochi nel 1908, 1948 e 2012) in attesa che le due Metropoli del Vecchio Continente vengano raggiunte fra quattro anni da Los Angeles, prescelta per l’edizione 2028 dopo averla già organizzata nel 1932 e 1984.

Per l’occasione la “Ville Lumière” prepara per la Cerimonia di Apertura un evento che non ha eguali nella Storia delle Olimpiadi, vale a dire lo svolgimento della stessa al di fuori dello “Stade de France” (che ospiterà le gare di Atletica, al pari della Cerimonia di chiusura), come viceversa sinora avvenuto, bensì trasformando Parigi la sera del 26 luglio, con inizio alle ore 20 in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con la tradizionale parata di atlete e atleti che si svolgerà a bordo di barche che percorreranno la Senna passando per i monumenti parigini più iconici, così da rendere tale cerimonia unico spettacolo unico al Mondo.

Sotto il profilo prettamente sportivo l’Italia è presente con 403 atleti, numero mai superato dai colori azzurri nella storia delle Olimpiadi (di cui 367 nati in Italia e 36 all’estero), 38 dei quali provenienti dalla Toscana e la Provincia di Pisa a contribuire con 7 rappresentanti, seconda solo a Firenze con 12 e davanti a Livorno con 6 ed a Siena con 4, mentre dei citati 7 atleti, 4 sono nati a Pisa, due (il fiorettista Filippo Macchi e la ciclista Vittoria Guazzini) a Pontedera, mentre è di San Miniato la pallavolista Carlotta Cambi.

A rappresentare la Torre Pendente saranno Anna Bongiorni e Daniele Meucci per l’Atletica Leggera, Gabriele Cimini per la Scherma e Silvia Terrazzi per il Canottaggio, quale componente dell’armo dell’Otto con timoniere, dei quali tracciamo un breve profilo con le rispettive prospettive ed ambizioni.

Anna Bongiorni, compirà 31 anni il prossimo 15 settembre, è iscritta sui m. 200 piani e quale componente della staffetta 4×100, utilizzando la gara individuale – per la quale riuscire a centrare la semifinale è di per sé un’impresa improba – in vista della staffetta 4×100 (essendo lei inserita quale terza frazionista e, pertanto, impegnata nel correre la seconda curva) con il quartetto azzurro chiamato a confermare l’ottimo quarto posto ottenuto ai Mondiali di Budapest 2023 in 42″49 dopo aver stabilito in batteria in record italiano con il tempo di 42″14, quindicesima miglior prestazione di sempre al Mondo per una staffetta nazionale.

Daniele Meucci, 39 anni ad inizio del prossimo ottobre, è con ogni probabilità al suo passo d’addio nella Maratona, specialità di cui è stato Campione Europeo nel 2014 a Zurigo e quinto ai Mondiali di Londra 2017, il quale si presenta a Parigi con la speranza di ripetere la bella prova dell’anno scorso a Budapest dove si è classificato nono (secondo fra gli europei …), potendo contare su di un percorso che ben si adatta alle due caratteristiche.

Gabriele Cimini, 30 anni da poco compiuti ad inizio giugno, gareggia nella Spada, specialità di cui è Campione del Mondo a squadre per il titolo vinto nell’edizione 2023 svoltasi a Milano ed anche sulle pedane del “Grand Palais” des Champs-Elysées sarà impegnato nella prova a squadre, essendo stati scelti Davide Di Veroli (argento iridato 2023), Andrea Santarelli e Federico Vismara per la gara individuale.

Silvia Terrazzi, è la più giovane del lotto, in quanto compie 29 anni proprio il 27 luglio, con la speranza che ciò possa essere di buon auspicio per lei che, in un certo senso, la “sua” Olimpiade l’ha già vinta, avendo centrato, assieme alle sue compagne di equipaggio, la prima “storica” qualificazione dell’armo Otto con timoniere femminile alle Olimpiadi, con l’obiettivo di centrare la Finale e poi chissà.

Ecco quando gareggeranno i nostri quattro atleti e come poterli seguire nei loro appuntamenti:

Lunedì 29 luglio – ore 12:00 – Batterie Otto con timoniere femminile (con Silvia Terrazzi)

Giovedì 1 agosto – ore 10:10 – Ripescaggi Otto con timoniere femminile

Venerdì 2 agosto – ore 13:30 – Inizio gara a squadre Spada maschile (con Gabriele Cimini)

Sabato 3 agosto – ore 10:50 – eventuale Finale Otto con timoniere femminile

Domenica 4 agosto – ore 10:55 – batterie m.200 piani femminili (con Anna Bongiorni)

Lunedì 5 agosto – ore 12:50 – ripescaggi m.200 femminili

Lunedì 5 agosto – ore 20:45 – eventuali semifinali

Giovedì 8 agosto – ore 11:10 – batterie 4×100 femminile (con Anna Bongiorni)

Venerdì 9 agosto – ore 19:30 – eventuale Finale 4×100 femminile

Sabato 10 agosto- ore 10:00 – Maratona maschile (con Daniele Meucci)

Last modified: Luglio 26, 2024