Obesità severa in gravidanza: convegno di esperti all’Hotel Galilei

Scritto da Antonio Tognoli• 11:49 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdi 18 ottobre, all’Hotel Galilei (inizio alle 8.30), si svolgerà l’annuale Congresso di medicina materno fetale organizzato dalla omonima Unit dell’Aoup, un evento di regionale che riunisce esperti, ricercatori e professionisti del settore, tutti appartenenti alla rete regionale per le gravidanze ad alto rischio per affrontare tematiche cruciali sulla salute materno-fetale.

Quest’anno il tema centrale del congresso sarà l’obesità severa in gravidanza, un argomento di crescente interesse e complessità. L’obesità è infatti una delle principali sfide sanitarie globali, con conseguenze che si estendono ben oltre la salute generale della popolazione. In particolare, l’obesità severa durante la gravidanza pone delle problematiche uniche, richiedendo un approccio integrato e multidisciplinare per garantire la migliore assistenza possibile alle future madri. Durante il congresso, verranno esaminate in profondità le molteplici dimensioni dell’obesità severa in gravidanza. Tra i temi affrontati ci saranno le implicazioni metaboliche e ormonali della condizione, oltre ai rischi e alle complicazioni legati al parto. Un focus particolare sarà dedicato alle strategie di prevenzione e gestione, con l’esplorazione di interventi dietetici, comportamentali e chirurgici volti a migliorare gli esiti della gravidanza.

I partecipanti discuteranno anche delle politiche sanitarie necessarie per affrontare in modo efficace questa patologia, con l’obiettivo di ridurre le morbilità materno-fetali e migliorare l’outcome per le donne e i loro bambini. Attraverso un approccio globale e coordinato, sarà possibile sviluppare soluzioni innovative per gestire l’obesità severa in gravidanza, una sfida sempre più rilevante per la salute pubblica.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di confronto e aggiornamento per tutti gli operatori del settore, con la possibilità di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche.

Last modified: Ottobre 17, 2024