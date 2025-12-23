Nuovi medici di famiglia in arrivo: tre ingressi tra Cascina e San Giuliano Terme da gennaio

PISA- Dal mese di gennaio l’Azienda USL Toscana nord ovest rafforza l’assistenza sul territorio con l’ingresso di tre nuovi medici di medicina generale: uno nel Comune di Cascina e due nel Comune di San Giuliano Terme.
A Cascina, a partire dal 12 gennaio, prenderà servizio la dottoressa Caterina Cutrullà Bardari. A San Giuliano Terme, invece, entreranno in attività il dottor Roberto Braca dal 7 gennaio e il dottor Stefano Calafà dal 12 gennaio.
L’Asl ricorda che la scelta o il cambio del medico di famiglia può essere effettuata comodamente online, senza recarsi agli sportelli, attraverso diversi canali: il portale regionale del cambio medico, il portale Open Toscana, l’App Toscana Salute, i totem PuntoSi, l’invio di una richiesta via email o tramite modulo online. Resta comunque possibile rivolgersi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.Last modified: Dicembre 23, 2025