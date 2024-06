Nuove opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant’Anna: bando per tecnici di ricerca

Scritto da admin• 6:40 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna ha pubblicato un bando di selezione pubblica, con scadenza al 15 luglio, per l’assunzione di tre unità di personale tecnico (Area Collaboratori) a tempo determinato di dodici mesi prorogabili. Questi ruoli sono necessari per i progetti di ricerca dell’Istituto di Management e il progetto “Tuscany Health Ecosystem – THE”, finanziato dall’Unione Europea tramite il PNRR.

I candidati devono avere un diploma di maturità quinquennale. Le mansioni includono supporto tecnico, monitoraggio e valutazione della performance in sanità, raccolta e analisi dati, predisposizione di report, presentazione dei risultati e organizzazione di eventi di divulgazione. Le attività si svolgeranno sia in italiano che in inglese. Per maggiori dettagli e per presentare la domanda, visitare il sito Sant’Anna Pisa.

