Notte Blu e Festival dello Sport in un’unica notte a Tirrenia

Grande novità sul litorale pisano per il giorno della Notte Blu che vedrà coinvolte anche le associazioni sportive del territorio

PISA – Un appuntamento ormai divenuto tradizionale nell’ambito degli eventi estivi del nostro litorale, ovvero la “NOTTE BLU“, torna venerdì 19 luglio a Tirrenia per la sua 12esima edizione, con in più la novità dell’inserimento del “Festival dello Sport“, per un programma illustrato il 15 luglio 2024 presso il “Tirrenia Doc Caffé”, alla presenza del Direttore di ConfCommercio Pisa Federico Pieragnoli, dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Presidente ConfCommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, del Presidente Conflitorale Luca Ravagni, del Presidente Sib ConfCommercio Pisa Fabrizio Fontani e di Giacomo Gozzini, Delegato Provinciale CONI.

Un evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, realizzato in collaborazione con ItsTime e CollEventi, grazie al contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena e che, come sopra indicato, .per la prima volta ospiterà il Festival dello Sport organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana del Coni, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa.

Una serata pertanto all’insegna del divertimento tra musica live ed occasioni di shopping che vedrà la Notte Blu animare il cuore pulsante di Tirrenia, con un’imperdibile anteprima dalle 18, ovvero il Mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori, senza tralasciare il doveroso spazio anche per i più piccoli grazie al teatrino per bambini, giochi in legno, trampolieri e spettacolo del fuoco.

Ad avvenuto taglio del nastro, previsto per le 19:30 e sino alla mezzanotte, sarà la volta di musica, dj set e live show che daranno vita a un vero e proprio spettacolo per le strade di Tirrenia e nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e l’area di Ciclilandia, con il palco centrale (dalle 21) ad ospitare l’esibizione di Sergio Friscia, special guest della Notte Blu, attore, showman e conduttore, volto noto di Striscia La Notizia e di numerosissimi programmi tv, pronto a far divertire e ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni ’80 e ’90, insieme al live music show di Claudia Vi, mentre sul.palco in viale del Tirreno in prossimità del Tirrenia Doc Caffè si ascolterà la musica disco pop dei Pepper’s Beat, così come il palco all’altezza di Bollicine Cafè ospiterà il Paul Moss Trio, ed infine sarà invece dedicato al dj set di Fabirag con musica house e commerciali il palco “Itstime” allestito nell’area di Ciclilandia.

Come anticipato, a rendere ancor più indimenticabile l’edizione 2024 de la Notte Blu vi è quest’anno la novità di aver inserito nel programma il Festival dello Sport: con un’intera area in viale del Tirreno adibita ad ospitare Società e Associazioni sportive e palestre, in modo da offrire a chiunque lo desideri dalle 19 fino a mezzanotte) la possibilità di cimentarsi nelle varie discipline, partecipare a incontri e workshop dedicati alla conoscenza e all’approfondimento delle attività sportive.

A tal proposito, hanno aderito all’iniziativa le seguenti Società ed Associazioni sportive del territorio pisano e livornese: Phisio Sport Lab, Marina Fitness, TGT – To Get There, Marinese Football Club, Solidago Fitness, A.S.D Polisportiva Tirrenia, Cosmopolitan Golf Country Club, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco, U.S PisaScherma, che proporranno le rispettive attività:

Phisio Sport Lab: Dimostrazione di Spinning e Arti Marziali – Marina Fitness: Dimostrazione di Zumba – TGT – To Get There: Stand di promozione e Studio personal To Get There – Marinese Football Club: Stand di promozione della Marinese Football Club – Solidago Fitness: Dimostrazione di tessuti aerei – Polisportiva Tirrenia: Dimostrazione di ginnastica ritmica – Cosmopolitan Golf Country Club: Dimostrazione di golf – Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco: Dimostrazione di canottaggio con Remoergometro e U.S PisaScherma: Dimostrazione di scherma.

Ovviamente soddisfatto del programma realizzato il Presidente di ConfCommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni che così commenta: “L’edizione di quest’anno, oltre a prevedere il consueto spazio musicale con i palchi dislocati su Tirrenia, offre la possibilità di cimentarsi in varie attività nella “Cittadella dello Sport” allestita nella Piazza, mentre per quanto concerne la parte musicale il palco principale ospiterà Sergio Friscia di “Striscia la notizia”, con altri tre punti di ascolto posti davanti al Tirrenia Doc Caffè con Pepper’s Beat, a Bollicine Café con Paul Moss Trio ed a Ciclilandia con il dj set di Fabirag, a rappresentare pertanto una festa per tutte le famiglie, oramai giunta alla sua 12esima edizione, ragion per cui vi aspettiamo venerdì prossimo 19 luglio per trascorrere una bella serata in nostra compagnia“.

La novità dell’inserimento nel programma del Festival dello Sport viene descritta dall’Assessore allo Sport Frida Scarpa: “Lo scopo della “Notte Blu” sta nel promuovere il nostro Litorale, e per questo ringrazio il CONI e la Polisportiva Tirrenia per aver inserito all’interno di questa Rassegna che si svolge ormai da più di 12 anni una Festa dello Sport che – in attesa della Notte Bianca del prossimo 21 settembre che vedrà riversate nel Centro Storico di Pisa tantissime persone, ragazzi, cittadini ed Associazioni Sportive con dimostrazioni ed esibizioni – rappresenta una sorta di anticipazione di tale evento, in termini più ristretti ma che consenta di vivere il nostro Litorale nella splendida cornice di Tirrenia all’insegna dello Sport, della Musica, del divertimento, dell’aggregazione e dell’inclusione, così da poterla anche definire come “l’edizione vista mare” della Notte Bianca, in un’ottica altresì di attrazione turistica“.

“La collaborazione del Comitato Regionale del CONI alla realizzazione dell’evento“, conclude Frida Scarpa, “consente di porre l’accento anche su di un maggior utilizzo del “Centro Preparazione Olimpica” che ha sede proprio qui a Tirrenia, un aspetto sul quale come Amministrazione crediamo tantissimo, ricordando come lo stesso sia uno dei tre soli Centri di tale spessore nel nostro Paese, trattandosi pertanto di un’incredibile risorsa che dobbiamo cercare di aprire di più alla città, ai nostri atleti e non solo ai campioni, garantendo il nostro impegno in questa direzione“.

Le conclusioni spettano al Direttore di ConfCommercio Pisa Federico Pieragnoli, che sottolinea: “Per noi l’idea di coinvolgere il più possibile le famiglie rappresenta la base su cui è nata 14 anni fa (considerando i due anni di sospensione per il Covid) questa Manifestazione, attraverso l’organizzazione di una Rassegna che animasse Tirrenia, un luogo bellissimo e che entusiasma tutti coloro che lo vedono per la prima volta, ragion per cui il nostro compito sta nell’essere bravi a coniugare Cultura, Turismo,,Spettacolo ed il Mare, avendo quest’anno inserito nel programma anche la Festa dello Sport che è fondamentale così come il mercato, ricordando infine che a Tirrenia è presente uno dei Centri CONI più importanti d’Italia dove si allenano tantissimi Campioni a livello nazionale che è però slegato dalla realtà cittadina e non siamo in grado di valorizzare, così che l’ambizione della Festa è anche quello di promuovere l’abbinamento fra Turismo e Sport” .

