Notte bianca a Pontasserchio con “Borgata in Festa”

Scritto da Antonio Tognoli• 8:14 pm• San Giuliano Terme, Spettacolo, Tutti

PONTASSERCHIO – Notte bianca a Pontasserchio con l’evento “Borgata in Festa“, giunto alla quarta edizione, che si terrà dalle ore 18 alle 24 di giovedì 27 luglio, organizzato dal circolo Arci e la pasticceria Artigiana Dolci, con i patrocini del comune di San Giuliano Terme e di Cna Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa.



A presentare la serata, la vicedindaca di San Giuliano Terme Lucia Scatena, il coordinatore sindacale di Cna Pisa Simone Romoli, Franco Marchetti per il Circolo Arci Pontasserchio, Sandra Bacci per Artigiana Dolci e Andrea Barbuti per Asam associazione ambulanti.

Un appuntamento che vedrà la presenza, per l’intero periodo della festa, del mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre nell’arco della serata i seguenti spettacoli con la sfilata ‘Ignis noctem’ a cura della compagnia del Teatro Rossini di Pontasserchio ‘Antitesi teatro circo’, musica dal vivo con Gladys and Gentlemen che proporrà musica anni ’70, ’80 e ’90, Simone Ricky e Massi dj, Michele del Pecchia con la palestra musicale, body painting e trucco scenico di ‘ogni riccio un capriccio’, spettacoli di fuoco e spettacolo acrobatico di panneggio.

“Siamo soddisfatti che si rinnovi l’appuntamento con ‘Borgata in festa’ e ringrazio per l’organizzazione l’Arci di Pontasserchio e Artigiana dolci per la a disponibilità dimostrata Cna Pisa e l’Associazione ambulanti e Camera di Commercio, insieme alle tante persone coinvolte: sarà una serata di convivialità, tempo libero e spettacolo che animerà la frazione – afferma la vicesindaca con delega a Turismo e Attività produttive Lucia Scatena –. Chiamiamo la popolazione a partecipare numerosa ad un momento di festa in cui Pontasserchio tirerà fuori come sempre la sua caratteristica vitalità. Dopo il periodo della pandemia queste iniziative hanno acquisito ancor più importanza, così come la promozione dei prodotti del territorio, della cultura e di momenti di divertimento. Già nell’ultima edizione abbiamo visto una forte presenza di pubblico giunto da tutto il Comune e anche da fuori i suoi confini, ci auguriamo che sia così anche per quest’anno ed invitiamo le persone a partecipare numerose”.

Last modified: Luglio 25, 2023