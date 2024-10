Nerini (FDI): “E’ passata la mozione di Fratelli d’Italia a favore della nuova base”

Scritto da admin• 8:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Passa con i voti della maggioranza la mozione di Fratelli d’Italia a favore della nuova base dei Carabinieri a Pisa. La mozione prende atto del dibattito al Parlamento nella VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) per il disegno di legge che contiene anche il progetto della base militare al Cisam di San Piero a Grado sappiamo che sulla vicenda il tavolo interistituzionale si è concluso lo scorso anno e da allora il tema è di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

“Ora prendiamo anche atto che il disegno di legge in oggetto, introduce tra le altre cose, disposizioni volte ad “assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri”, ovvero il Gruppo di Intervento Speciale-Gis e il Decimo Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, prevedendo «la riqualificazione» del Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari Cisam, con sede in San Piero a Grado. e continua con “la realizzazione di una pista addestrativa e di un poligono da 500 metri nel comune di Pontedera, complessivamente in 520 milioni di euro nonché di opere complementari a beneficio anche dalla collettività come: la rifunzionalizzazione di Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti e Borgo “ex Bigattiera”, bonifica ex reattore nucleare, per 120 milioni, quindi nel nostro atto: si esprime totale apprezzamento a favore della nuova Caserma dei Carabinieri, in termini di ricadute positive un indotto sul territorio, vedendo la presenza delle basi militari come un valore aggiunto e considerando l’ottimo posizionamento logistico tra porto, aeroporto e snodi ferroviari e autostradali certo da migliorare ma centro nevralgico del paese. Ricordiamo la ferma posizione tenuta in prima battuta alla presentazione del progetto che ha scongiurato l’utilizzo di terreni demaniali oggi usati per l’agricoltura in Coltano, noi abbiamo salvato Coltano, rivendichiamo con forza: l’idea di spostare il progetto nella sottoutilizzata base militare al Cisam di San Piero a Grado, costruendo “una caserma in una caserma”, senza ulteriore consumo di suolo, apprezziamo la decisione di avviare la bonifica dell’ex reattore nucleare altrimenti difficilmente realizzabile, accogliamo favorevolmente la decisione di realizzare opere complementari a beneficio della collettività come i restauri di Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti e Borgo “ex Bigattiera”, apprezziamo il coinvolgimento di altri territori come Pontedera per la costruzione di un poligono e di un autodromo anche questi altrimenti difficili da realizzare. Impegnamo quindi il Sindaco e la Giunta: a continuare i rapporti col Ministero delle Infrastrutture fornendo tutte le indicazioni in possesso quando richieste sul progetto specifico e dandone priorità nei termini di legge nelle parti di competenza, a continuare a coltivare gli ottimi rapporti di vita comune quotidiana con le forze militari presenti sul territorio, per noiuna divisaè una sicurezza, a dare riscontro al Consiglio Comunale dell’iter del progetto nella sua evoluzione”.

