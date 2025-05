“Nerazzurro non è solo il colore di una maglia…”

Written by admin• 9:37 am• Pisa SC

PISA – Riceviamo e pubblichiamo volentieri il pensiero di un tifoso speciale Federico Bernini nostro lettore residente a Buti.

“Il 4 Maggio non è più soltanto una domenica qualunque da passare in famiglia a pranzo, ma sarà la festa di tutti coloro che ogni mattina si alzano pensando ad un solo colore: il Nerazzurro! Perché nerazzurro non è solo un colore di una maglia, nerazzurro è un modo di guardare il mondo attraversando decenni di gloria ed onore, accompagnando l’esistenza di migliaia di persone che non hanno ammainato la bandiera del loro amore, nemmeno nei giorni più amari, nemmeno nei momenti più difficili e che stanotte stanno inseguendo un altro sogno che finalmente diventA reAltA, quello più grande impresso nelle note dei cori che si alzano al cielo della Repubblica Marinara di Toscana e che scandiscono ad alta voce un solo nome: PISA SPORTING CLUB, bentornato in serie A”

