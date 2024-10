Nel Consiglio Comunale del 7 ottobre Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Pisa

Scritto da admin• 8:44 pm• Pisa, Politica

PISA – Proposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco di Pisa, Michele Conti, all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 7 Ottobre (dalle 14,30, ad oltranza dei lavori), il Bilancio Consolidato 2023 del gruppo Comune di Pisa. Il Bilancio Consolidato è il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Comune di Pisa sia dello stesso Ente Comune di Pisa, che di tutte le sue società partecipate come Pisamo, Sepi, ecc. Un argomento, dunque, di grande importanza.

La discussione sarà introdotta da una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti.

La prossima riunione del Consiglio Comunale, come comunicato dal Presidente dello stesso Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna, si terrà lunedì 14 Ottobre e sarà tutto dedicato alle interpellanze, alle interrogazioni ed alle mozioni. Per tutte le sedute del Consiglio Comunale è prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale.

Tutte le sedute del Consiglio Comunale, si ricorda infine, si tengono presso la sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa e sono tutte aperte alla cittadinanza.

