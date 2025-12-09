Natale per tutti. La IV edizione del Pranzo Solidale organizzato in occasione delle feste da Confcommercio Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:14 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un momento di comunità, inclusione e vicinanza nel periodo più significativo dell’anno. Giovedì 11 dicembre, alle ore 12, torna a Pisa per la quarta edizione di “Natale per tutti”, il tradizionale pranzo di solidarietà promosso da Confcommercio Provincia di Pisa – Per il Sociale, in collaborazione con Caritas Diocesana di Pisa, ConfRistoranti, GloGloù, Ila Lava, GrosMarket, con il patrocinio del Comune di Pisa e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

L’iniziativa, ospitata nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio in Piazza Vittorio Emanuele II, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino: un gesto concreto di solidarietà verso le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità, offrendo loro un pranzo festoso e l’occasione di condividere la convivialità natalizia in un ambiente sereno e accogliente.

Entusiasta del ritorno di questo appuntamento il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Grazie ai ristoratori che anche quest’anno contribuiscono insieme alla Caritas ad organizzare questa bellissima iniziativa. È un appuntamento che riempie il cuore e che fa riflettere sul fatto che molte persone non hanno da mangiare. Sono momenti che toccano le coscienze, al di là dei ruoli e delle istituzioni. Se tutti facessimo qualcosa per il prossimo, il mondo sarebbe sicuramente migliore per i nostri figli”.

“Non posso che ringraziare ancora una volta la Confcommercio per questa importante iniziativa di sensibilità e solidarietà” commenta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno “Ringrazio tutti i ristoratori che ogni anno si mettono a disposizione con grande altruismo e dedizione. È un’iniziativa che fa capire la vicinanza e l’affetto verso le persone più fragili, più bisognose, verso chi vive momenti di difficoltà”.

Un evento reso possibile grazie alla straordinaria generosità e disponibilità dei ristoratori de L’Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo, Country Club Boccadarno, Trattoria La Tortuga, Associazione Cuochi Pisani, Ristorante Poldino del direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, che cucineranno un vero e proprio menù degno di un pranzo di Natale, con tanto di primo, secondo, dolce, frutta e lunch box da asporto come sottolineato dalla Presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia: “Come tutti gli anni mi piace porre in evidenza il fatto che Confcommercio si occupa non solo di organizzare eventi per valorizzare il territorio e la città, ma anche di solidarietà. Voglio esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti della mia associazione, perché grazie a queste azioni riusciamo a far comprendere la nostra vicinanza, come imprese, al mondo solidale”.

Sarà possibile garantire un menù completo e preparato con cura, nel segno dell’ospitalità e della tradizione gastronomica del territorio.

Un appuntamento con un messaggio importante come afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “Il messaggio più importante di questa iniziativa è quello della condivisione. Questo appuntamento incarna il senso della comunità, perché si rivolge a chi vive difficoltà e fragilità, affinché tutti possano sentirsi meno soli, sia nel ricevere che nel dare. I nostri ristoratori dimostrano ancora una volta il loro desiderio di guardare agli altri e di mettersi a disposizione con il loro lavoro. Grazie davvero per questa sensibilità che ogni anno si rinnova”.

Entusiasmo nelle parole della Presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini: “Sono particolarmente grata e felice perché è il mio primo anno di partecipazione: mi metto in prima linea non solo per diffondere l’evento, ma rimboccandomi le maniche e mettendo le mani al servizio. Vogliamo donare un momento a chi è meno fortunato, unendo le forze in questo periodo natalizio che, come la tradizione vuole, ci dovrebbe rendere tutti più buoni”.

Sulla stessa linea Antonio Del Galdo del Centro Commerciale Naturale di Calci: “Questo è un evento che riempie il cuore, nasce dalla base, da un sentimento spontaneo. Mi farò carico nei prossimi anni di cercare allargare il giro anche alle realtà più esterne del comune, intervenendo come organizzatori o come supporto a queste iniziative che toccano il cuore”.

Presenti alla conferenza stampa Sandro Antonelli del ristorante Poldino, Antonella Breschi de L’Artilafo, Mario Masoni de L’Osteria in Domo e Clarissa Pavirani di Ila Lava.

“Natale per tutti” conferma ancora una volta la volontà delle associazioni e delle istituzioni pisane di fare rete per sostenere la comunità locale, soprattutto in un periodo dell’anno che richiama in modo naturale ai valori della condivisione e dell’aiuto reciproco.

Last modified: Dicembre 9, 2025