Mozioni sull’Iran approvate in Consiglio comunale

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani (PD), Consigliere comunale.
Con l’approvazione in Consiglio comunale delle mozioni dedicate alla situazione in Iran, di cui una presentata dall’opposizione, Pisa esprime una posizione chiara di sostegno al popolo iraniano, alle donne e ai giovani che rivendicano libertà e diritti.
«Il Consiglio comunale manda un segnale netto – si legge nella nota –: siamo al fianco di chi continua a pagare un prezzo altissimo in termini di repressione e paura».
La mozione sottolinea inoltre la necessità di evitare un’escalation armata, indicando nella via diplomatica l’unica soluzione percorribile. «Serve un’iniziativa seria che coinvolga Governo e istituzioni europee, per proteggere i civili e riaprire canali di dialogo».
«Il silenzio davanti alle ingiustizie diventa complicità. Pisa ha scelto di prendere parola, chiedendo di agire subito e con responsabilità per scongiurare nuovi conflitti».
