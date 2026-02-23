Written by Febbraio 23, 2026 7:57 am Pisa, Politica

Mozioni sull’Iran approvate in Consiglio comunale

HomePisa, PoliticaMozioni sull’Iran approvate in Consiglio comunale

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani (PD), Consigliere comunale.

Con l’approvazione in Consiglio comunale delle mozioni dedicate alla situazione in Iran, di cui una presentata dall’opposizione, Pisa esprime una posizione chiara di sostegno al popolo iraniano, alle donne e ai giovani che rivendicano libertà e diritti.

«Il Consiglio comunale manda un segnale netto – si legge nella nota –: siamo al fianco di chi continua a pagare un prezzo altissimo in termini di repressione e paura».

La mozione sottolinea inoltre la necessità di evitare un’escalation armata, indicando nella via diplomatica l’unica soluzione percorribile. «Serve un’iniziativa seria che coinvolga Governo e istituzioni europee, per proteggere i civili e riaprire canali di dialogo».

«Il silenzio davanti alle ingiustizie diventa complicità. Pisa ha scelto di prendere parola, chiedendo di agire subito e con responsabilità per scongiurare nuovi conflitti».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 23, 2026
Previous Story
Allattamento garantito anche durante il ricovero: prima applicazione negli ospedali USL Toscana nord ovest
Next Story
Fiorentina – Pisa, al Franchi dopo 34 anni torna il Derby dell’Arno

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti