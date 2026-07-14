Montopoli, ripartono le consulte: partecipazione aperta anche dai 16 anni

Written by Redazione• 3:38 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Una nuova fase per la partecipazione civica a Montopoli in Val d’Arno. Durante l’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina gli strumenti di partecipazione dei cittadini e delle cittadine, dalle istanze alle interpellanze, dalle petizioni fino alla ripartenza delle consulte di frazione e all’istituzione delle consulte tematiche.

«Siamo felici di poter annunciare la ripartenza delle consulte – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. Tra le novità adottate c’è l’istituzione di un albo dove tutti possono iscriversi, che sarà aggiornato annualmente. Le sedute sono pubbliche e aperte a chiunque voglia partecipare».

Tra gli elementi più significativi c’è l’abbassamento dell’età minima a 16 anni, pensato per favorire l’avvicinamento dei giovani alla vita pubblica. «È un segno importante di apertura verso le nuove generazioni», sottolineano Vanni e Cavallini.

Il nuovo regolamento si fonda sul diritto all’informazione e punta a rendere più strutturati e riconoscibili gli strumenti di partecipazione. Oltre alle consulte di frazione, vengono infatti previste anche consulte tematiche, intese come strumenti ordinari di confronto su specifici temi e materie di competenza dell’amministrazione comunale.

«Si tratta di uno strumento di partecipazione attiva e democratica alla vita della comunità – proseguono sindaca e vicesindaca – e i cambiamenti apportati puntano a formalizzare le consulte quale organo riconosciuto, con una sua identità e forma. Insomma, uno strumento vivo, capace di rappresentare le istanze della comunità territoriale di riferimento».

Il regolamento formalizza anche i tempi di risposta dell’amministrazione alle richieste provenienti dalle consulte, elemento che viene indicato come un segnale di trasparenza.

«In questi due anni non sono mancati i momenti di confronto e le assemblee pubbliche – aggiungono Vanni e Cavallini – ma avviare un nuovo ciclo di consulte vuol dire riconoscere un valore importante alla partecipazione dei cittadini e delle cittadine».

Resta invariata la geografia delle consulte di frazione: Montopoli Capoluogo, San Romano-Angelica, Capanne, Casteldelbosco e Marti.

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Last modified: Luglio 14, 2026