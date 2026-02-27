Montopoli in Val d’Arno, approvato il bilancio di previsione 2026

Written by admin• 10:56 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 26 febbraio è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Il documento programmatico, che orienterà l’azione amministrativa del prossimo anno, è il risultato di un percorso partecipativo avviato nel giugno 2025, attraverso incontri nelle frazioni e un confronto costante con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

«In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi – ha dichiarato la sindaca Linda Vanni – abbiamo scelto di tutelare i servizi e proteggere le fasce medie e più fragili della popolazione». L’amministrazione ha confermato le esenzioni Irpef e la compartecipazione comunale per servizi essenziali come nidi, mense e trasporto scolastico, con l’obiettivo di non gravare ulteriormente sulle famiglie.

Sul fronte sociale sono stati stanziati oltre 600mila euro per i servizi della Società della Salute, con un incremento delle risorse dedicate all’educativa scolastica. Tra i progetti evidenziati figurano il nuovo polo 0-6, il sostegno ai centri estivi, le iniziative per l’attivismo giovanile, l’Università Popolare e il consolidamento dei percorsi Sai per l’accoglienza. Per la prima volta sarà inoltre presentato il bilancio di genere.

Il dibattito in aula ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sui lavori pubblici. È stato completato il primo lotto della scuola di Angelica, mentre a breve partirà il secondo. Sono stati ultimati il refettorio e la palestra di Marti, così come l’intervento sul sottotetto del bene confiscato che ospiterà una casa di accoglienza per donne e bambini vittime di violenza, con uno sportello di ascolto dedicato. Entro l’estate si concluderà il cantiere dei Sottofossi, mentre proseguono gli interventi contro la fragilità idrogeologica su via Malvecchiaia e via Fontanelle.

Per il 2026 sono previsti il piano delle asfaltature, la realizzazione di un parco giochi accessibile a San Romano, il campino di Marti e lavori al palazzo della Cancelleria.

Nel corso della seduta ogni assessore ha illustrato i contenuti del Documento unico di programmazione per le rispettive deleghe, dai progetti Pnrr per la digitalizzazione ai regolamenti per mercati e aree verdi, fino alle iniziative culturali e di promozione del territorio. Un impegno che l’amministrazione intende sostenere anche attraverso la partecipazione a bandi e la ricerca di sponsorizzazioni.

La sindaca ha infine ringraziato la responsabile dell’area finanziaria Barbara Menini, l’ufficio ragioneria e tributi, i responsabili Michele Valori, Claudia Toti, Ilaria Bellini, Susanna Pisanò e Andrea Chiavaccini, il revisore Andrea Ravenni e la segretaria comunale Marzia Venturi per il lavoro svolto.

Last modified: Febbraio 27, 2026