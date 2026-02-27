Lavori sulla linea ferroviaria La Spezia–Pisa: modifiche ai treni fino al 30 aprile

PISA- Dal 2 marzo al 30 aprile sono in programma interventi di rinnovo dei binari sulla linea ferroviaria La Spezia–Pisa, nel tratto compreso tra La Spezia Migliarina e Bivio Arcola. I cantieri interesseranno circa 18 chilometri di linea, con un investimento complessivo superiore a 17 milioni di euro.
I lavori, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) insieme alle ditte appaltatrici, vedranno impegnati ogni giorno oltre 80 tecnici, con l’impiego di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno in assenza di circolazione ferroviaria per cinque notti a settimana, dal lunedì al venerdì, nelle ore notturne, al fine di limitare i disagi.
Impatto sui collegamenti da e per Pisa
Durante il periodo dei lavori sarà introdotta una riduzione di velocità nella tratta interessata, con conseguente rimodulazione degli orari. Il dato più rilevante riguarda proprio i collegamenti con Pisa, che subiranno variazioni su più direttrici.
I treni regionali di Trenitalia sulle linee La Spezia–Pisa e La Spezia–Parma potranno registrare anticipi in partenza, posticipi in arrivo e, in alcuni casi, limitazioni di percorso.
Modifiche sono previste anche per i collegamenti a lunga percorrenza:
- i Frecciabianca e Frecciarossa Roma–Genova (via Pisa) subiranno variazioni di orario e di percorso, con anticipi in partenza e un allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti;
- gli Intercity sulla direttrice Genova–Roma (via Pisa–Grosseto e via Pisa–Firenze) potranno registrare anticipi e tempi di percorrenza maggiorati fino a 20 minuti.
I sistemi di vendita e i canali informativi di Trenitalia sono già aggiornati con le modifiche previste.
I viaggiatori sono invitati a verificare con attenzione gli orari prima della partenza consultando il sito e l’App Trenitalia, la sezione “Infomobilità”, contattando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale di Rete Ferroviaria Italiana.