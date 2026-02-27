Montescudaio, l’8 marzo si celebra con “Donne in Cammino”

Written by admin• 11:45 am• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo

MONTESCUDAIO- Il Comune di Montescudaio celebra la Giornata Internazionale della Donna con “Donne in Cammino”, un’iniziativa che unisce la valorizzazione del territorio alla forza evocativa della letteratura.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo, con ritrovo alle ore 15 in piazza Matteotti, da dove prenderà il via una passeggiata immersa nel paesaggio locale. Il percorso sarà accompagnato da letture di brani e poesie che scandiranno le tappe del cammino, creando un dialogo tra natura e parole e offrendo un’occasione di socialità e riflessione condivisa.

Il rientro in piazza è previsto per le ore 17, quando inizierà la seconda parte del pomeriggio dedicata alla cultura e alla convivialità. Laura Del Chierico proporrà un reading poetico con intermezzi musicali dal vivo, in un’atmosfera raccolta e partecipata. A seguire, un buffet aperto ai presenti per favorire lo scambio e il confronto.

La quota di partecipazione è di cinque euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2303093 o scrivere all’indirizzo mariaodiliaconsiglio@yahoo.it.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Pro Loco Montescudaio, Montescudaio Rosa e Microstoria.

«Ci sono disuguaglianze evidenti, che fanno rumore, e altre più silenziose, che attraversano la quotidianità e diventano visibili solo quando si interrompono – sottolinea l’assessora alla cultura Daniela Galluzzi –. L’8 marzo è un’occasione per riconoscere il lavoro costante e spesso invisibile che sostiene relazioni, servizi e vita comunitaria. Un impegno fatto di cura, competenza e presenza, essenziale ma raramente riconosciuto».

«Sostenere “Donne in Cammino” – prosegue Galluzzi – significa restituire valore allo spazio pubblico come luogo di incontro e partecipazione. Allo stesso tempo, il Comune rinnova il proprio impegno a integrare la prospettiva di genere nelle politiche locali: dall’attenzione ai tempi della città alla promozione di iniziative culturali accessibili, fino al sostegno alle associazioni che contribuiscono alla qualità della vita e alla coesione sociale del paese».

Last modified: Febbraio 27, 2026