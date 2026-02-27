Anniversario della tragedia del C-130: martedì la commemorazione ufficiale

CALCI- Martedì 3 marzo 2026 si svolgerà la Cerimonia commemorativa in occasione del 49° anniversario della tragedia del “Vega 10”, il velivolo C-130 precipitato sul Monte Serra il 3 marzo 1977. Nell’incidente persero la vita 38 cadetti e un ufficiale dell’Accademia Navale di Livorno, oltre ai cinque membri dell’equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa.
La commemorazione si terrà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.
Il programma prevede alle ore 9.30 la celebrazione della Santa Messa nella Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao; alle ore 11.00 la deposizione di una corona al monumento dedicato ai “Ragazzi del Monte Serra” a La Gabella; alle ore 12.05 la commemorazione ufficiale dei Caduti presso il Sacrario del Monte Serra.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia si svolgerà in forma ridotta.