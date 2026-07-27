Futuro Nazionale Pontedera: “Saremo regolarmente in Piazza con il nostro gazebo”

Written by Redazione• 9:41 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera.

“Ancora una volta c’è chi, anziché confrontarsi con le idee, preferisce invocare la censura. La richiesta di Rifondazione Comunista di revocare l’autorizzazione al gazebo di Futuro Nazionale rappresenta un grave tentativo di limitare il pluralismo politico e la libertà di espressione. Il nostro gazebo è regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune di Pontedera, nel pieno rispetto della normativa vigente. Chi oggi pretende che un’autorizzazione amministrativa venga revocata esclusivamente perché non condivide le nostre idee dimostra una concezione della democrazia a senso unico: libertà di parola solo per chi la pensa allo stesso modo. È molto più semplice distribuire etichette e demonizzare un avversario politico che confrontarsi nel merito delle proposte. Gli insulti non sostituiscono il dibattito e le campagne di delegittimazione non cancellano i diritti garantiti dalla Costituzione. Noi non chiediamo di impedire i gazebo di nessuno. Evidentemente c’è chi, invece, ritiene che il dissenso debba essere messo a tacere anziché affrontato con il confronto democratico. Futuro Nazionale Pontedera sarà regolarmente in piazza Belfiore, come autorizzato dagli organi competenti, per parlare con i cittadini. Saranno i pontederesi a giudicare con la propria testa, non chi tenta di decidere preventivamente chi abbia o meno il diritto di esprimersi“.

Last modified: Luglio 28, 2026