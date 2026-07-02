Montefoscoli, torna la Festa Contadina: due serate tra sapori, musica e tradizioni

Written by Redazione• 12:42 pm• Palaia, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA- Montefoscoli si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa Contadina, appuntamento ormai storico dedicato alla civiltà contadina, al buon cibo e alle radici del territorio. La manifestazione si svolgerà venerdì 4 e sabato 5 luglio, a partire dalle 18, con iniziative nelle vie e nelle piazze del borgo.

Per due serate il paese si animerà con percorsi gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e attività per i più piccoli, in un’atmosfera di festa e partecipazione. L’obiettivo è raccontare e valorizzare la storia di Montefoscoli e del suo territorio attraverso le eccellenze della cucina locale, le antiche ricette della tradizione contadina e quei gesti semplici che ancora oggi rappresentano l’identità della comunità.

Quest’anno il borgo è interessato da importanti lavori di riqualificazione, ma la festa si svolgerà regolarmente grazie all’impegno e alla collaborazione dei volontari e di tutti coloro che rendono possibile l’appuntamento.

Grande attenzione sarà dedicata ai bambini: al Giardino Miravalle, per tutto il fine settimana dalle 18, saranno proposti laboratori e attività curate dal Teatro di Bò, pensati per avvicinare bambini e famiglie al mondo della creatività e della scoperta.

Sul Piazzale della Chiesa sarà invece protagonista la cena al tramonto, momento conviviale simbolo della festa, accompagnata dalla musica dal vivo. Venerdì sera spazio ai The Slang, con sonorità ispirate agli anni Ottanta; sabato sarà la volta della voce e della chitarra di Samuele Borsò, per una serata all’insegna della musica e delle emozioni.

«Le feste di paese rappresentano molto più di un semplice momento di incontro: sono occasioni preziose per custodire la memoria, rafforzare i legami e far conoscere un territorio attraverso le sue storie e le sue persone – sottolinea Sheila Giglione, presidente del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli –. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il borgo e creare momenti in cui residenti e visitatori possano sentirsi parte di una comunità viva e accogliente».

La Festa della Civiltà Contadina è resa possibile grazie al lavoro dei numerosi volontari del Comitato di Montefoscoli, che ogni anno mettono a disposizione tempo, energie e passione per mantenere viva una tradizione importante.

«Il valore di queste iniziative è proprio nella capacità di unire le persone – dichiara la sindaca Marica Guerrini –. In piccoli borghi come Montefoscoli il volontariato è una forza fondamentale: sono le persone che si impegnano ogni giorno a tenere vive le tradizioni, a prendersi cura del territorio e a creare occasioni di incontro che rafforzano il senso di comunità».

La festa conferma anche l’attenzione alla sostenibilità: da anni vengono utilizzate stoviglie biodegradabili e compostabili ed è garantita una raccolta differenziata accurata durante tutta la manifestazione.

L’ingresso è libero. Appuntamento a Montefoscoli il 4 e 5 luglio, dalle 18, per riscoprire il gusto delle tradizioni, la bellezza dello stare insieme e l’energia di un borgo che continua a vivere grazie alla sua comunità.

Last modified: Luglio 2, 2026