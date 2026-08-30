Montecastelli Pisano, torna Giraborgo tra sapori, musica e tradizioni

Written by Redazione• 3:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Montecastelli Pisano si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della convivialità, delle tradizioni e della valorizzazione del territorio. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna infatti Giraborgo, manifestazione dedicata ai sapori, alla cultura locale e alle realtà che animano il borgo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Il Botteghino di Montecastelli Pisano APS ETS, propone un programma che unisce enogastronomia, artigianato, musica, cultura e intrattenimento.

Si parte sabato 5 settembre alle 19 con la cena nei ristoranti Il Botteghino e Il Poggio. Dalle 21 spazio al dj set di DJ Boris e DJ Foad, con birra e drink, fino alla tradizionale merenda di mezzanotte.

Domenica 6 settembre il programma riprenderà alle 10 con un incontro organizzato dall’associazione Viticoltori IGT Montecastelli, seguito alle 11 dall’apertura ufficiale di Giraborgo. Per tutta la giornata saranno presenti stand enogastronomici, bancarelle di artigianato, una mostra d’arte e un’esposizione di oggetti storici nella Chiesa.

Alle 12 sarà possibile pranzare nei ristoranti Il Botteghino e Il Poggio. Nel pomeriggio, spazio alle famiglie con il battesimo della sella a cura di Ponylandia e una merenda con bomboloni e zonzelle.

A chiudere la manifestazione, alle 18 agli impianti sportivi, sarà lo spettacolo equestre “Battito Buttero”, dedicato alla tradizione dei butteri.

Durante Giraborgo sarà possibile acquistare i gettoni dell’evento, utilizzabili presso gli espositori per cibi e bevande. Per pranzo e cena è consigliata la prenotazione.

L’ingresso è libero e sarà possibile accedere anche alla Torre secondo le modalità previste dal programma.

Last modified: Agosto 30, 2026