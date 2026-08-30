Lista Boggi Sindaco: “Pisa perde una delle figure più autorevoli e innovative della chirurgia contemporanea”

Written by Redazione• 12:28 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “La conferma del trasferimento del Professor Ugo Boggi al Policlinico Gemelli di Roma segna un passaggio che non può essere considerato soltanto un cambiamento professionale individuale, ma rappresenta un momento di profonda riflessione per l’intera comunità pisana“, affermano Maurizio Pellegrini, Elisabetta Mazzarri, Giusto Nicosia Consiglieri comunali del Gruppo Boggi Sindaco.

“Con l’avvio del suo nuovo incarico come Professore Ordinario, Pisa perde una delle figure più autorevoli e innovative della chirurgia contemporanea, un professionista che ha contribuito in modo decisivo a costruire, consolidare e proiettare nel mondo la reputazione di eccellenza dell’Università di Pisa e dell’AOUP. Per oltre vent’anni, il Professor Boggi ha guidato con competenza, rigore scientifico e visione strategica un percorso che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nella chirurgia robotica e nei trapianti. Le sue ricerche, le sue innovazioni e la sua capacità di formare nuove generazioni di medici hanno generato un patrimonio di conoscenze e risultati che resterà nella storia della medicina, ma che oggi rischia di non trovare più radici nel territorio che lo ha visto crescere e affermarsi. Come consiglieri del gruppo Boggi Sindaco, viviamo questa notizia con un coinvolgimento che va oltre il piano istituzionale. Ci chiediamo come sia possibile che una città e una regione che da anni rivendicano un ruolo di leadership nella sanità pubblica non siano state in grado di trattenere una figura di tale livello? La perdita di un professionista come il Professor Boggi non è un episodio isolato, ma si inserisce in una dinamica più ampia che vede la Toscana rinunciare, troppo spesso e con troppa leggerezza, ai suoi talenti migliori. È un segnale che deve essere colto con serietà, perché la qualità di un sistema sanitario non si misura soltanto con le dichiarazioni, ma con la capacità di valorizzare e mantenere chi quell’eccellenza la costruisce ogni giorno.A nome del gruppo consiliare Boggi Sindaco, esprimiamo al Professor Ugo Boggi la nostra più profonda gratitudine per ciò che ha rappresentato per Pisa: per la sua opera instancabile, per il prestigio che ha portato alla nostra città, per l’esempio di umanità e competenza che ha offerto a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui o di conoscerlo.Gli rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per la nuova fase professionale che si apre, certi che anche a Roma continuerà a essere un punto di riferimento internazionale e un ambasciatore della migliore tradizione scientifica italiana“, concludono i consiglieri di minoranza di San Giuliano Terme

Last modified: Agosto 30, 2026