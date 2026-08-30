Pomarance, USIC Toscana elogia i Carabinieri: “Intervento decisivo contro stalking e violenza di genere”

Written by Redazione• 7:37 pm• Pisa, Attualità, Pomarance, Volterra

PISA – L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Segreteria regionale Toscana, esprime apprezzamento per l’intervento condotto dagli operatori della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Volterra e dai militari delle Stazioni di Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance, impegnati in un grave episodio di stalking e violenza di genere nel territorio di Pomarance.

Secondo USIC Toscana, la prontezza e la professionalità dimostrate dai militari hanno consentito di evitare conseguenze più gravi e di garantire immediata protezione alla donna e alla figlia minorenne.

Il sindacato sottolinea in particolare il ruolo degli operatori della Centrale Operativa di Volterra, che hanno gestito la richiesta di aiuto arrivata al 112, e quello dei militari delle Stazioni territoriali intervenuti sul posto, riuscendo a rintracciare l’aggressore.

«Quando una persona chiede aiuto, le donne e gli uomini dell’Arma rispondono con competenza e senso del dovere, rappresentando un presidio fondamentale per la sicurezza collettiva», afferma USIC Toscana.

L’episodio, secondo il sindacato, conferma anche l’importanza delle Stazioni dei Carabinieri e delle Centrali Operative nei territori periferici e nei piccoli centri, dove rappresentano spesso il primo punto di riferimento dello Stato per i cittadini.

USIC Toscana richiama infine l’attenzione sulle condizioni di lavoro del personale, sottolineando l’elevato carico operativo ed emotivo che accompagna interventi di questo tipo. «Tutelare i diritti, il benessere lavorativo, la salute e la sicurezza dei carabinieri e valorizzarne il merito professionale resta una priorità della nostra azione sindacale».

Last modified: Agosto 30, 2026