Monica Bellagamba (Sviluppo e Territorio): “Voucher per le spese e per la sicurezza sul lavoro di imprenditori e Partite Iva”

12:00 pm

PISA – La Lista Pesciatini per Pisa propone voucher per le spese e per la sicurezza sul lavoro di imprenditori e Partite Iva Il 28 aprile si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, festività istituita dall’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) nel 2003.

Per rinnovare l’impegno di soggetti pubblici e privati alla diffusione delle tematiche della prevenzione degli incidenti sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro è un argomento che non deve essere trascurato – dichiara Monica Bellagamba, candidata nella lista Sviluppo e Territorio, Pesciatini per Pisa – gli incidenti sul lavoro non accennano a diminuire. Le spese per la sicurezza non sono solo dei costi, delle spese di bilancio, ma un investimento per salvaguardare la vita e l’integrità fisica dei dipendenti. Come lista da sempre al fianco di lavoratori e datori di lavoro, ci vogliamo impegnare a trovare le risorse per promuovere maggiormente la cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di linee guida, buone pratiche e strumenti per la riduzione dei rischi, ma anche tramite l’erogazione di contributi pubblici per supportare le spese relative agli adempimenti di legge che prevede una parte documentale ed una di formazione”.

Last modified: Aprile 26, 2023